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      Парафіяни в церкві у США застрелили нападника, який вбив двох людей: відео 18+

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      Стрілянина в церкві у США / Скріншот з відео

      Стрілянина в церкві в американському штаті Техас сталася у неділю, 29 грудня, просто під час релігійної служби. Нападник убив двох людей і загинув сам від пострілів інших парафіян.

      Чоловік, особа якого наразі не відома, почав стріляти в християнській церкві неподалік міста Форт-Уерт у Техасі. Він встиг убити двох людей, ще один відвідувач церкви у критичному стані. Про це розповіло видання CBS.

      Чийте також: Двоє людей загинуло під час зйомок кліпу в США: обставини трагедії

      Поруч з цим чиновник із Департаменту громадської безпеки Техасу Джефф Вільямс розповів, що "героїчні прихожани" зупинили нападника – вони одразу ж після першого пострілу витягли власну зброю і застрелили агресора.

      Церковна служба, під час якої сталася трагедія, була у прямому ефірі місцевого каналу, тож все місто бачило, що відбулося.

      Дивіться відео зі стріляниною в церкві у США:

      Мотиви стрілка досі намагаються з'ясувати.

      Зауважимо, у штаті Техас громадянам дозволено мати вогнепальну зброю.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини США Стрілянина Жертви
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