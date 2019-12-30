Парафіяни в церкві у США застрелили нападника, який вбив двох людей: відео 18+

Стрілянина в церкві в американському штаті Техас сталася у неділю, 29 грудня, просто під час релігійної служби. Нападник убив двох людей і загинув сам від пострілів інших парафіян.

Чоловік, особа якого наразі не відома, почав стріляти в християнській церкві неподалік міста Форт-Уерт у Техасі. Він встиг убити двох людей, ще один відвідувач церкви у критичному стані. Про це розповіло видання CBS.

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Поруч з цим чиновник із Департаменту громадської безпеки Техасу Джефф Вільямс розповів, що "героїчні прихожани" зупинили нападника – вони одразу ж після першого пострілу витягли власну зброю і застрелили агресора.

Церковна служба, під час якої сталася трагедія, була у прямому ефірі місцевого каналу, тож все місто бачило, що відбулося.

Дивіться відео зі стріляниною в церкві у США:

Мотиви стрілка досі намагаються з'ясувати.

Зауважимо, у штаті Техас громадянам дозволено мати вогнепальну зброю.

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