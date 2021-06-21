У Берліні посеред вулиці стріляли в людей: 3 поранених

21 червня 2021 , 09:24
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У Берліні в районі Веддінг виникла стрілянина. У результаті 3 людини отримали тяжкі поранення.

Потерпілим надали першу медичну допомогу та забрали до лікарні. Одна людина у вкрай важкому стані, ще одна – пережила сильний шок.

До речі Стріляли у ногу кілька разів: у США жертвою стрілянини стала маленька дитина

За інформацією видання, пролунало щонайменше 27 пострілів.

Чи затримали стрілка

Зловмиснику вдалось сховатись. Тож його ще не затримали. Район стрільби оточила поліція, а вулицю повністю закрили.

Правоохоронці почали розслідування.

Попередні стрілянини у Німеччині: коротко

  • У червні 2021 року на Заході Німеччині невідомий влаштував стрілянину. Внаслідок цього загинуло щонайменше 2 людей. Сам стрілок втік.
  • У Берліні 26 грудня 2020 року сталася стрілянина поблизу офісу Соціал-демократичної партії. У результаті інциденту поранення отримали 4 людини. Інцидент трапився внаслідок конфлікту між чоловіками.
  • Стрілянина у столиці Німеччини сталась також у грудні 2019 року. Чоловік відкрив вогонь у магазині, бо хотів пограбувати його.
  • 24 січня у німецькому містечку Рот-ам-Зеє 26-річний хлопець розстріляв свою родину. Загинули 6 людей. Ще кілька осіб отримали поранення. 
Автор: Ольга Музика