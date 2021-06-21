У Берліні посеред вулиці стріляли в людей: 3 поранених

У Берліні в районі Веддінг виникла стрілянина. У результаті 3 людини отримали тяжкі поранення.

Потерпілим надали першу медичну допомогу та забрали до лікарні. Одна людина у вкрай важкому стані, ще одна – пережила сильний шок.

До речі Стріляли у ногу кілька разів: у США жертвою стрілянини стала маленька дитина

За інформацією видання, пролунало щонайменше 27 пострілів.

Чи затримали стрілка

Зловмиснику вдалось сховатись. Тож його ще не затримали. Район стрільби оточила поліція, а вулицю повністю закрили.

Правоохоронці почали розслідування.

Попередні стрілянини у Німеччині: коротко