В случае официального трудоустройства и своевременной оплаты существует риск труда в нечеловеческих условиях.

"Если кто по своей глупости или по своей забывчивости, или еще по какой-то другой причине сошел с поля, тогда день ему не засчитывается, он считается не на работе, прогул и штраф" – именно так инструктируют украинских заробитчан, работающих в сельском хозяйстве в Польше.

На YouTube-канале "Життя коваля" можно просмотреть "скрытые" видео с разного рода случаями.

Очень тяжело, потому что распухли пальцы. Указательный просто распух и не сгибается,

– показала свои руки украинка, работающая в Германии.

Окончив ВУЗ, логичным будет работать по специальности и идти по карьерной лестнице. Однако официальные данные свидетельствуют, что открытые вакансии за рубежом для иностранцев в основном рабочие.

По словам экономиста Олега Пензина, строительный бизнес связан с услугами, в основном бытового характера. В их состав входит и уборка. В этой сфере активно присутствуют украинские трудовые мигранты, которые четко держат этот рынок.