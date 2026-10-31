"Есть опасения": британский журналист о тревожном сигнале в обращении европейцев к Путину

Более того, такой шаг свидетельствует о глубоких опасениях европейских столицостаться в стороне от решения вопроса о безопасности региона. Об этом 24 Каналу рассказал британский журналист, редактор Ukraine Alert в Atlantic Council и издатель журнала Business Ukraine Питер Дикинсон, отметив, что стремление Европы иметь собственный голос пока не подкреплено содержательным наполнением и четкой стратегией.

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Тревожный сигнал для Европы

Как подчеркнул эксперт, европейские политики вышли на контакт без согласованной позиции. Вся эта суматоха вокруг так называемого мирного процесса напрямую связана со страхом потерять "зонтик безопасности" США на фоне политики Дональда Трампа.

Одно из моих главных опасений заключается в том, что если Европа хочет иметь голос, ей нужно иметь что сказать. Создается впечатление, что они стремились позвонить просто ради звонка, чтобы заявить, что участвуют в разговоре. Однако европейцам действительно необходимо иметь четкую позицию– подчеркнул Питер Дикинсон.

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Он отметил, что европейцы чувствуют себя в стороне от больших процессов, хотя полномасштабная война идет непосредственно на их континенте. Поэтому они пытаются найти любой способ присоединиться к переговорам, но находятся лишь на начальном этапе выработки подхода.

Очевидно, что лидеры Финляндии и Норвегии трезво оценивают режим в Москве и не питают никаких иллюзий относительно намерений Кремля. Однако главная проблема заключается в отсутствии мандата выступать от имени всей Европы.

Когда вы говорите о таких фундаментальных вещах, вы должны говорить с позиции силы, обладая реальной военной и экономической мощью. Однако ни норвежский премьер, ни финский президент не могут принимать совместные решения от имени всей Европы или навязывать какие-либо договоренности– отметил британский журналист.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели полтора часа беседы с Путиным, 27 октября. Лидеры отметили, что действовали как главы соседних с Россией стран в целях защиты собственной безопасности, согласовав свои шаги с Украиной и США.

Дикинсон о разговоре европейцев и Путина: смотрите видео