Беспилотники армии РФ работают на Донбассе: резонансное расследование

В мае 2015 году в Краматорске состоялся брифинг, во время которого было предоставлено очередные доказательства присутствия войск РФ на Донбассе. Журналистам продемонстрировали беспилотный летательный аппарат российского производства "Форпост".

Він виготовляється Уральським заводом цивільної авіації в місті Єкатеринбург за ліцензією ізраїльської компанії Israel Aerospace Industries. Про це йдеться у відеоблозі InformNapalm на 24 каналі.

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Безпілотник було збито групою спецпризначення підрозділу полку "Дніпро-1" спільно з силовиками центру спеціальних операцій. Вони виконували завдання з виявлення і припинення діяльності диверсійно-розвідувальних груп на Донецькому напрямку.

Російський безпілотний розвідувальний апарат здійснював розвідку неподалік населеного пункту Водяне. Також вдалося підтвердити належність збитого "Форпосту" за заводським номером – 923.

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Безпілотник з таким самим номером було зафіксовано 2013 року на ВАТ "Уральський завод цивільної авіації" у фоторепортажі Центру аналізу стратегій і технологій. Цей репортаж розміщений у відкритому доступі в соцмережах.

Цікаво, що уся збиральна лінія ізраїльських тактичних розвідувальних безпілотних літальних апаратів Searcher Mk 2 постачається заводом до Збройних сил РФ під назвою "Форпост".

За даними Центру аналізу світової торгівлі зброєю, у квітні 2009 Росія придбала два ізраїльських безпілотники Searcher Mk.2 за 12 мільйонів доларів. Виходячи з цього, вартість одного БПЛА можна оцінити приблизно в 6 мільйонів.

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Нам навіть вдалося виявити номери військових частин, на озброєнні яких перебувають ці літальні апарати.

Для цього ми проаналізували оновлені дані державних закупівель РФ і тендеру на виконання робіт з технічного нагляду за експлуатацією безпілотників "Форпост" для потреб Міноборони РФ.

Так, по два комплекси є на озброєнні у військових частин в містах Коломна Московської області, Черняховськ Калінінградської області, Сєвєроморск Мурманської області, Єлізове Камчатського краю. По одному – в містах Будьоновськ і Моздок, Ставропольський край і Північна Осетія відповідно.



Зібрані тактичні БПЛА "Форпост" на заводі у Єкатеринбурзі / Фото Дениса Федутінова

Трохи раніше InformNapalm ідентифікував російського військовослужбовця Миколу Білокобиленка, який засвітився на фото біля стадіону "Донбас-Арена" у Донецьку з кількома іншими військовими зі зброєю.

Цікаво, що цей військовослужбовець навчався у Центрі підготовки спеціалістів безпілотних авіаційних комплексів у місті Коломна. І саме ця база зазначена у списку військових частин, що мають на озброєнні безпілотники "Форпост".

Так команда InformNapalm під час аналізу й розвідки відкритих джерел інформації отримала конкретні назви військових частин, військовослужбовці яких можуть брати участь у роботі диверсійно-розвідувальних груп і артилерії об'єднаних російсько-терористичних сил на Донбасі.