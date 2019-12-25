Беспомощность силовиков Путина: что известно про экстремистов и террористов в России

Северная Корея 23 декабря пообещала отправить Соединенным Штатам Америки некий "рождественский подарок". Но при этом она заявила, что вид этого подарка будет зависеть от действий или бездействия США.

Поскольку Северная Корея производит только голод, нищету, страх и атомные ракеты, догадаться о природе обещанных подарков несложно. Если толстенькому Великому Лидеру Ким Чен Ыну Америка чем-то не угодит, то он запустит очередную ракету. А если все ему будет по душе, то не запустит. Все очень просто.

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И словно в подтверждение слов товарища Кима только что в прессу попали спутниковые фотографии главного ракетного завода Северной Кореи. На них очень хорошо видно, что там идет какое-то большое строительство. Северные корейцы, как муравьи, мастерят что-то грандиозное. И я думаю, что это не новогодняя ёлка.

Поскольку именно этот завод выпускает межконтинентальные ракеты, видимо, они собираются показать миру дубину, которой будут грозить Америке.

Северокорейский лидер, которого подданные называют "гений среди гениев", и правда оказался не дураком. Последние три года он водил за нос Дональда Трампа, рассказывая ему о том, как хочет добиться прочного мира.

Американский президент от умиления даже снял часть санкций, но товарищ Ким и не думал разоружаться. Наоборот, он все силы направил на создание атомного оружия, способного поразить Нью-Йорк и Вашингтон.



Ким Чен Ын

Речь идет о ракетах "Хвасон-14" и "Хвасон-15". Ким уже запускал эти ракеты вертикально вверх – в космос. Они взлетают почти на три тысячи километров далеко в космос. Это означает, что если траекторию немного наклонить, сделать более пологой, то боеголовка легко долетит до США.

Проблема была в том, что у КНДР не было достаточно маленького ядерного заряда, который влез бы в такую боеголовку. Сделать такую штуку технически сложная задача. Но последние три года Трамп не мешал Северной Корее спокойно жить и заниматься исследованиями в этой области. Поэтому вполне возможно, что боеголовка уже готова!

В общем, Трамп полностью проиграл дипломатическую схватку единственному на свете упитанному северокорейцу. Я об этом говорил еще пару лет назад, но сейчас то же самое повторяет и Джон Болтон – бывший советник Трампа по национальной безопасности.



Дональд Трамп

По его словам, политика президента США в отношении Северной Кореи провалилась, поэтому: "Существует риск, что США и союзникам придется вскоре задействовать более эффективную политику. Иначе Северная Корея получит доступ к технологиям, позволяющим ей нанести удар по Америке".

В переводе с болтонского языка "более эффективная политика" означает точечное бомбометание по заводу, где северокорейские инженеры строят сейчас свои замечательные межконтинентальные "Хвасоны".

Если честно, я не верю, что Трамп сейчас возьмет и начнет бомбить своего закадычного друга Кима. Но ближе к выборам 2020 года все может быть. Если он решит отвлечь народ от импичмента, то почему бы и нет? Исторически военные операции всегда сильно повышали рейтинги американских президентов.

Кроме того, тут есть еще один момент. Болтон хорошо знает не только северокорейскую ситуацию. Он работал с Трампом и во время его украинской авантюры. Поэтому он может много чего рассказать о том, как президент США пытался шантажировать украинского коллегу.



Джон Болтон

Чтобы ублажить Болтона и заставить его замолчать Трамп действительно может поменять тон разговоров с Северной Кореей. А если на кону будет стоять его президентство, то и разбомбить ее может.

В любом случае, многое сейчас будет зависеть от того, какой именно рождественский подарок Северная Корея приготовила для США и всего остального мира. Ждать осталось всего ничего.

Прогнившая вертикаль Путина

Помните недавнюю стрельбу в центре Москвы? Прямо в канун Дня чекиста ее устроил активный сторонник Владимира Путина, член движения "НОД" Евгений Манюров. Этого человека можно назвать "ватником на стероидах": он поддерживал оккупантов на Донбассе, складировал георгиевские ленточки, занимался стрельбой и ненавидел Навального.



Евгений Манюров

Потом в голове у него что-то переклинило. Он где-то взял автомат и пошел воевать против своих же спонсоров из ФСБ. Может, они ему денег не дали? Не знаю.

Но при этом он случайно всем показал, насколько беспомощна российская власть против настоящих экстремистов и террористов. Этот Манюров самостоятельно убил двух сотрудников МВД и ФСБ, едва не взял штурмом Лубянку и целый час свободно гулял по центру Москвы, стреляя по полицейским и чекистам.

Но и это еще не все. Как выяснило издание "Медуза", российские силовики настолько не понимали, что происходит, что даже после ликвидации Манюрова еще некоторое время обстреливали друг друга. И даже ранили одного человека!

Когда пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова спросили, что его босс думает по этому поводу, ответ был очень раздраженным: "Честно говоря, не совсем понимаю тему дискуссии, которая ведется. Мне нечего добавить к тому, что я уже сказал".

Если Пескову добавить нечего, то добавлю я. Смотрите: один психопат с самодельным автоматом посеял в российских силовиках панику. И это в центре Москвы! В день чекиста! ФСБ, МВД, Прокуратура, Кремлевский полк и черт знает кто еще целый час не могли с ним справиться!



Дмитрий Песков

Представляете себе, что бы было, если бы за дело взялась сотня хорошо подготовленных бойцов? Они просто за десять минут свергли бы Путина. Все его силовики просто разбежались бы.

Проблема в том, что за годы правления Путина они научились лишь двум вещам: отжимать бизнес, со спины убивать политических оппонентов и иногда избивать безоружных хипстеров. А вот реальных террористов ловить они не нанимались. Там же и убить могут – им это нафиг не надо.



Владимир Путин

Идеальная иллюстрация этого тезиса на днях случилась в Татарстане. Там прошли учения местного ОМОНа по разгону митинга оппозиции. На роль оппозиционеров амбалы-менты выбрали учеников местной школы.

Группу детей поставили перед омоновцами, после чего "правоохранители" начали толкать школьников щитами, дубасить резиновыми палками и швырять их на снег.

Когда в сети появилось видео этих учений, а избитые школьники рассказали о "приключении" родителям, начался скандал. Но местное МВД объявило, что дети все врут: это были не школьники, а сами полицаи, только в гражданской одежде.

И вишенка на этом торте. Организатора избиения школьников никто наказывать не стал. Зато следователи пришли к учительнице, которая разместила в Сети ролик, где менты швыряют детей на снег.

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Похоже, ее собираются обвинить в том, что она действовала по заказу Запада. Во всяком случае, у нее спросили, на кого она работает! В общем, ничего удивительного, в провале российских силовиков в Москве нет. Просто вместо террористов они собираются воевать со школьниками и их учителями.