Обстрел роддома в Мариуполе показал всю низость российских оккупантов. Также он стал демонстрацией того, к чему приводит промедление западных чиновников по поводу "закрытого неба" над Украиной.

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Заявление генсека ООН

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш написал твит о нападении на Мариуполь. Правда, "забыл" упомянуть причастность к этому России, словно бомбы свалились с неба сами по себе.

Сегодняшнее нападение на больницу в Мариуполе, Украина, где расположены родильные и детские отделения, ужасно. Гражданские жители платят самую высокую цену за войну, не имеющую с ними ничего общего. Это бессмысленное насилие должно прекратиться. Прекратите кровопролитие немедленно,

– написал Гутерреш.

Последнее предложение звучит как призыв, правда, у генсека ООН он получился каким-то безликим. Опыт общения с российской делегацией должен был бы его научить, что оккупантам нужно все говорить прямо, а обвинения должны звучать более конкретно.

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