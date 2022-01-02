Здесь были традиционные шуба и оливье. Не было алкоголя. И не было покоя. Обо всем этом написал в фейсбуке Андрей Дубчак.

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Военные рассказали о праздновании Нового года на передовой

За два часа до 2022 года военные собрались на праздник. Они – на передовой, на позициях, по которым невооруженным глазом виден Донецк, его вечернюю иллюминацию. А до него – сплошная тьма.

Тьма, в которой скрываются две линии фронта – украинская и российская. Километры окопов, руин, сотни наблюдательных и огневых точек. Тысячи людей с заряженным оружием,

– рассказал Андрей Дубчак.

По его словам, настроение вечером сначала было праздничное. Но потом стало известно, что в соседней бригаде парня убил снайпер. Настроение пошло вниз. Колбасу дорезали на автомате.

Психологическое напряжение есть. Российских войск много. Все это знают. Все ждут часа "Ч". По йдут или не пойдут. Ничего неизвестно,

– так описал Дубчак обстоятельства, при которых на передовой поступал 2022 год.

Дальше было так:

В 23:00 россияне встретили свой Новый год – по московскому времени.

В 23:17 уже стреляли по украинским позициям.

В 23:30 украинские бойцы в бронежилетах и ​​полубоевой готовности "дорезали новогодний стол".

Об алкоголе, к слову, даже речи нет – на него здесь жесткое табу.

Шуба, оливье, макароны, мясная нарезка и кока-кола. В подвале можно отмечать без броника. На соседних позициях слышна "стрельба", звуки которой смешиваются со звуками салюта в Донецке,

– так военные и встретили Новый год.

А дальше "до утра говорили о войне и жизни". В общем, как подытожил Андрей Дубчак, "эта ночь прошла тихо".

Новый год на украинских позициях под Донецком: фото Андрея Дубчака

Поздравления военных с праздником Нового года: смотрите видео

Полный текст сообщения Андрея Дубчака в фейсбуке:

Восток. Донбасс. Два часа до 2022 года. Отсюда хорошо виден Донецк. Видно невооруженным глазом днем. Видно и в камеры наблюдения сейчас, ночью.

Он светится на ночных камерах огоньками и иллюминацией города. Между теми огоньками и камерами сплошная тьма. Тьма, в которой скрываются две линии фронта – украинская и российская. Километры окопов, развалин домов, сотни наблюдательных и огневых точек. Тысячи людей с заряженным оружием.

Вечером настроение вроде было и праздничное. Но час назад пришло сообщение по радейке – "в соседней бригаде "200". Парня убил снайпер. Прямое в голову. Без шансов.

"Передать всем постам – быть бдительными. Не высовываться", – добавил голос в рации. Дальше тишина. Настроение пошло вниз. Сейчас девочки Вера и Ира дорезают на кухне колбасы. Что-то жарят и парят. Но это уже на автомате, потому что так надо. Потому что нужно встретить Новый год. Каким он будет? Вопрос.

На алкоголь здесь – жесткое табу. Так что это будет "сухой" Новый год для меня впервые за пару "крайних" лет.

22:15. Через 45 минут будет Новый год у россиян. Вопрос, который обсуждают - будут ли "поздравлять"? Будут ли бить по украинским позициям. А это очень вероятно. Тогда всем вместо садиться за праздничный стол (по времени украинский Новый год на час позже), придется одевать "броню" и занимать боевые позиции согласно боевому распорядку подразделения.

Как все прошло, я напишу здесь, когда все эти часы пройдут.

Психологическое напряжение есть. Российских войск много. Все это знают. Есть информация о целых освобожденных отделениях в больницах Донецка и о развернутых полевых госпиталях. Есть информация о массе танков, расположенных близко к фронту с "той стороны". Все читают новости и обсуждают звонок Байдена и Путина. Все ждут часа "Ч". По йдут или не пойдут. Кто-то боится, кто-то наоборот говорит "когда уже", "дадим им", "наша мотивация в разы сильнее".

Ничего неизвестно.

23:01. Наблюдаем салюты и очереди трансерами над Донецком в камеры наблюдения. На черно-белых мониторах салюты почти сливаются с иллюминацией города и очень похожи на взрывы.

23:17. Били по соседям справа. На линии ссуды, на которых нахожусь я – тихо. Над Донецком салюты понемногу стихают. Все напряженно ждут. Да… Новый год на передовой отличен от праздничного стола в Киеве.

23:30. Поднимаюсь на первый этаж – помогать дорезать новогодний стол. Еще никогда не делал этого в бронике. Но все возможно. Пока – полубоевая готовность.

22:45. Решено от греха подальше перенести стол в подвал. Шуба, оливье, макароны, мясная нарезка и кока-кола. И в подвале можно отмечать без броника. На соседних позициях слышна "стрельба", звуки которой смешиваются со звуками салюта в Донецке.

00:00, 01.01.2022. Новый год. Командир поздравляет всех. Все поздравляют всех.

Денис (20 лет) ест оливье и весомо констатирует: "В Старичах (полигон) было не так вкусно". Все смеются. Потом он же рассказывает историю, которой только пол часа: "Слышу, кучные "приходы" мин где-то рядом. Бегу за автоматом". Оказалось, что это Ирина на первом этаже отбивала молотком мясо. В подвал стучало звуком, похожим на обстрел. Все смеялись до слез. Выходило напряжение.

Затем мы обошли с командиром и поздравили с Новым годом все позиции. Посмотрели через кустарники на мигающую желто-голубой гирляндой елку, которую бойцы поставили на виду в сторону близких позиций российских гибридных сил. Вернулись. И до утра говорили о войне и жизни.