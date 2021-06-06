Об этом в видеоблоге "Большой мир" рассказал Юрий Мацарский. Он напомнил, что Иран помогал и Сирии, в которой правил клан Асадов, "с натяжкой". Впрочем, таки признали ответвление шиизма.

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"Без иранских денег и иного участия, скорее всего, Ливан и Сирия сейчас были бы совсем другими. И не только они", – заявил Мацарский.

Что изменилось

По его словам, иранцы не ограничиваются помощью единоверцев и активно поставляют оружие и деньги еще и в суннитский ХАМАС в секторе Газа. Не скрывая при этом, что с его помощью хотят уничтожить Израиль. Журналист отметил, что его вообще считают главным из своих врагов в регионе.

Кроме того, с помощью ХАМАС Иран пытается доказать суннитскому миру, что он "свой" и для него тоже. Что готов и может стать главной державой всего исламского мира,

– отметил Мацарский.

То есть, как он объяснил, это означало готовность заменить собой все новые и старые монархии и плутократии региона.

"И это очень пугает богатых и влиятельных соседей Ирана, заставляя их тратить миллиард за миллиардом на все новое вооружение для защиты от революционных шиитов, что только добавляет нестабильности в и без того не самый спокойный регион", – подытожил он.

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