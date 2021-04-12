Без электричества более 50 тысяч человек: в США страдают от последствий торнадо
В США на побережье Мексиканского залива жертвами непогоды уже стали по меньшей мере 2 человек. Кроме того, сейчас известно о 7 пострадавших.
Источник:The Watchers
Мощная гроза 10 апреля вызвала на берегу Мексиканского залива шквальные ветры и торнадо. Местами скорость ветра достигала 225 километров в час.
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Непогода разрушила 6 домов и по меньшей мере 2 трейлера.
В США свирепствовали сразу 5 торнадо: на Луизиану налетели 2, еще 2 – на Миссисипи, 1 – на Арканзас.
Сильнее всего пострадали жители Арканзаса, Флориды, Луизианы и Миссисипи. Всего без электричества там остались более 50 тысяч человек.
Кроме того, об угрозе гроз и ливней предупреждали население Оклахомы и Техаса.
Последствия торнадо в США: смотрите видео
Что было раньше
- Это уже не впервые за весну 2021 года США страдают из-за торнадо.
- В марте штат Алабама существенно пострадал от торнадо.
- Только в течение 25 марта там зафиксировали 14 торнадо.
- Стихия унесла жизни по меньшей мере 5 человек.
- Кроме того, непогода разрушила здания и повалила деревья.
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