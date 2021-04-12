В США на побережье Мексиканского залива жертвами непогоды уже стали по меньшей мере 2 человек. Кроме того, сейчас известно о 7 пострадавших.

Мощная гроза 10 апреля вызвала на берегу Мексиканского залива шквальные ветры и торнадо. Местами скорость ветра достигала 225 километров в час.

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Непогода разрушила 6 домов и по меньшей мере 2 трейлера.

В США свирепствовали сразу 5 торнадо: на Луизиану налетели 2, еще 2 – на Миссисипи, 1 – на Арканзас.

Сильнее всего пострадали жители Арканзаса, Флориды, Луизианы и Миссисипи. Всего без электричества там остались более 50 тысяч человек.

Кроме того, об угрозе гроз и ливней предупреждали население Оклахомы и Техаса.

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Обратите внимание! На Карибских островах проснулся вулкан Сент-Винсент. Он засыпал пеплом весь остров Сент-Винсент. Из эпицентра опасности пришлось эвакуировать 16 тысяч человек.

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