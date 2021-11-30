Инцидент произошел в Мазовецком воеводстве, вблизи города Пясечно. В поле зрения правоохранителей попал Ford, который двигался со скоростью 112 километров в час.
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Полиция преследовала авто, превышавшее скорость
Это более чем вдвое превышало разрешенные в пределах населенного пункта показатели. Правоохранители начали преследовать автомобиль-нарушитель. Когда они остановили Ford, то оказалось, что за рулем был 20-летний украинец.
Также в машине было сразу 6 пассажиров, а в придачу горе-водитель не имел с собой паспорта. Не было у него ни одного другого документа, который подтверждал бы то, что на польской территории он находится легально.
У украинца отобрали права
Экстремальная езда оставила украинца без водительских прав, также его оштрафовали на 1 200 злотых. Не повезло и его пассажирам: каждый из них заплатит по 500 злотых за то, что были без документов.
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Коротко о последних инцидентах с украинцами в Польше:
- 40-летний украинец забыл в одном из польских поездов свой рюкзак, где были документы и трудовой договор. Мужчине помогла польская полиция.
- Двое граждан Грузии в возрасте 46 и 35 лет обокрали украинца в Жешуве. Правоохранители поместили виновных под стражу.
- Ранее двух граждан Украины задержали на польской территории за перевозку нелегалов. Компанию им в этом составил швед.