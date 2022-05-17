По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, представители среднего офицерского звена оккупационной армии с начала полномасштабного вторжения постоянно пытались удержать контроль над собственными подчиненными. Обычно – с помощью обмана и угроз.

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Впрочем, с каждым днем войны моральный дух войск захватчиков приходил в упадок, а давление на капитанов и сержантов со стороны высшего командования увеличивалось. Именно поэтому на фронте появились расстрельные отряды кадыровцев, которых вызывали на участки, где россияне отказываются идти в бой.

Придется стоять "до конца"

Как утверждают в украинских спецслужбах, до 15 мая почти в каждой батальонно-тактической группе россиян никто из офицеров не подтверждал слухи о том, что на самом деле никаких ротаций в Кремле не планируют.

Большинство оккупантов хотя и относились с недоверием к словам командования, продолжали считать, что их вот-вот выведут из передовой, прекратят упорно гнать в бой и отправят на отдых и перегруппировку.

Однако на протяжении всей второй фазы войны России с Украиной на передовую литшь отправляли мобилизованных из Донбасса, срочников и военных из других, уже разбитых подразделений.

Единственными группировками, где военные смогли морально отдохнуть от участия в боях, оказались те, кто участвовал в нападении на Киевщину, Черниговщину и Сумщину. Там россиян полностью разбили защитники Украины, из-за чего Москве пришлось сворачивать по захвату крупных городов и выводить разбитые БТГ. При этом "Ванькам" даже не дали отдохнуть физически, ведь их сразу отправили на харьковское и луганское направления.

Всем остальным участникам кровавой путинской "спецоперации" лишь рассказывали о том, что "их будут менять на резервы, которые скоро придут". Но все имеющиеся резервы сразу бросались в бой ради того, чтобы Гитлер ХХ века мог удержать захваченные им позиции.

Отныне, судя по тенденции, подход многих офицеров к общению с обычными военными существенно изменился. Командиры взводов и рот начали говорить, что никакой ротации генералы не планируют. Так, в Херсонской области всем кадровым российским солдатам доказали, что они будут находиться на украинской территории "до конца". Без ротаций и шансов выжить.

В Кремле очень хотят, чтобы оккупационные силы смогли аннексировать и удержать хотя бы часть Херсонской и Запорожской областей. При этом, поскольку большого количества человеческих резервов Москва не имеет даже несмотря на скрытую мобилизацию, разрешить своим убийцам хотя бы немного отдохнуть, Путин не хочет. Такого же мнения придерживаются в министерстве обороны и в генштабе. Якобы проведение ротаций может привести к падению всего фронта. Непрерывное же нахождение войск на передовой, согласно задумкам российского военно-политического руководства, может дать шанс либо перебросить на определенные участки группировки с других направлений, либо заморозить конфликт.

Конечно, подобное отношение со стороны командования очень разозлило многих солдат. Некоторые все чаще задумываются над тем, чтобы сбежать с поля боя и сдаться в плен ВСУ. Другие говорят о желании убить собственное командование. На этом фоне полковники и подполковники стараются не встречаться со своими подчиненными без охраны. Чтобы попасть на аудиенцию к руководителю штаба, командирам небольших формирований приходится проходить через обыски и проверки.

Агитация и обещания быстрого заработка не очень помогают

Параллельно с борьбой с собственными же силами руководители российских армий занимаются тем, чтобы выбить себе как можно больше резервов с техникой. Генералы понимают, что поставленную им задачу выполнить почти невозможно. По крайней мере без переброски многих БТГ, оснащенных новыми танками и бронемашинами. Но никаких существенных поступлений в войско захватчиков не было до сих пор. Ведь все попытки Путина мобилизовать большое количество людей на войну фактически потерпели поражение. Несколько тысяч откровенно безумных добровольцев не способны, что все вполне уже поняли. Кроме того, по состоянию на 15 мая в России уменьшился даже поток добровольцев из числа бывших военных.

Командующие армиями уже не скрывают своего недовольства работой военкомов и прямо говорят, что все пропагандистские акции, реклама краткосрочных контрактов с безумными, по российским меркам, зарплатами, никак не решают той проблемы, с которой столкнулась захватническая армия здесь и сейчас. Не помогли и попытки обстреливать Белгород и свалить все на Украину, чтобы озлобить местное население и подтолкнуть мужчин идти в военкоматы.

Подобная ситуация привела к тому, что с каждым днем отказы участвовать в войне начали все больше звучать от офицеров и даже ФСБшников, которые до сих пор находились на территории России. Те, кто хотя бы примерно понимает, что происходит в Украине, знает масштабы потерь захватнической армии, и понимает отсутствие шансов на глобальную победу, на 100% уверены, что отправляться на эту войну им не нужно.