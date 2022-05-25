Война, прокатившаяся по миру

Просто потому, что российская агрессия порождает все больше проблем и втягивает все больше стран в войну на разных уровнях. Ну а Запад, благодаря сопротивлению Украины, наконец увидел и свои уязвимые места, которые в мирное время были скрыты.

Актуально Есть ли угроза возникновения второго Мариуполя в Луганской области

Как сказал глава американской "Карлайл Групп" Дэвид Рубенштейн, сегодня каждый должен чувствовать себя частью украинского народа.

Весь этот спектр проблематики обсуждался уже на традиционной украинской дискуссии в Давосе. Невозможно не отметить, что интеллектуалы, чиновники, политики, бизнесмены едины в понимании того, что именно Украина сегодня помогает вернуться Западу к ценностям, которые всегда его объединяли.

И мне кажется важным то, что профессор Тимоти Снайдер, говоря о войне сейчас, вспомнил о Голодоморах Сталина и о планах Гитлера через контроль Украины влиять в целом на регион. Сейчас происходит то же самое, когда война затрагивает все сферы (не только военную), и, как сказала главный редактор журнала The Economist Занни Минтон Беддос, кризис продовольствия, создаваемый Россией, еще больше откроет глаза миру на масштабы проблемы.

Либо Россия проиграет, либо Украина выиграет

Но главная тема – это единство, в широком смысле слова. Как в борьбе с общими угрозами, так и в видении общего будущего. То, о чем говорил Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба непосредственно во время дискуссии.

И Зеленский, и Кулеба также сказали о важности своевременности оказания военной помощи Украине и более ощутимом экономическом давлении на Россию (в частности – вопрос эмбарго нефти).

Рекомендуем Путин должен быть повешен, и способ сделать это есть

Без уничтожения российского экспорта Украине в десятки раз сложнее одержать победу. А без победы Украины эта война не закончится. Вот такая взаимосвязь.

Нынешний Давос – это украинский Давос. Но важно, чтобы на следующих форумах уже обсуждали новую, восстановленную Украину. То, что я всегда говорю: после войны Украина должна стать сильнее, умнее, лучше.

Важное – выступление Зеленского в Давосе: смотрите видео