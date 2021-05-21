Пресс-служба Нацполиции сообщила, что "Лаше Свану" инкриминируют установление и распространение преступного влияния в статусе "вора в законе".
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60 суток содержания под стражей без права внесения залога. "Лаша Сван" взят под стражу в зале суда,
– говорится в сообщении.
Детали о задержании "Лаши Свана"
- Полиция 20 мая задержала 2 самых влиятельных в Украине "воров в законе" – "Лашу Свана" и "Умку".
- В МВД Украины рассказали, что эти люди были "верхушкой" преступного мира. Они создавали преступные группировки и подстрекали людей к новым преступлениям.
- Свои воровские "титулы" "Умка" и "Лаша Сван" получили еще в 1995 году от представителей криминального мира из России.
- Глава МВД Арсен Аваков заявил, что "новое законодательство, политическая воля и оперативники постепенно уничтожают это позорное уголовное явление".
- Во время задержания правоохранители изъяли 3,2 миллиона долларов, дорогие автомобили, холодное и огнестрельное оружие, а также – ювелирные украшения.