Пресс-служба Нацполиции сообщила, что "Лаше Свану" инкриминируют установление и распространение преступного влияния в статусе "вора в законе".

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60 суток содержания под стражей без права внесения залога. "Лаша Сван" взят под стражу в зале суда,
– говорится в сообщении.

Детали о задержании "Лаши Свана" 

  • Полиция 20 мая задержала 2 самых влиятельных в Украине "воров в законе" – "Лашу Свана" и "Умку".
  • В МВД Украины рассказали, что эти люди были "верхушкой" преступного мира. Они создавали преступные группировки и подстрекали людей к новым преступлениям.
  • Свои воровские "титулы" "Умка" и "Лаша Сван" получили еще в 1995 году от представителей криминального мира из России.
  • Глава МВД Арсен Аваков заявил, что "новое законодательство, политическая воля и оперативники постепенно уничтожают это позорное уголовное явление".
  • Во время задержания правоохранители изъяли 3,2 миллиона долларов, дорогие автомобили, холодное и огнестрельное оружие, а также – ювелирные украшения.