Здавалося б, заборона взагалі не логічна. З цього приводу дуже багато зараз лунає в бік уряду жартів різного ступеню дотепності.

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Однак нелогічною така заборона є лише на перший погляд. Бо логіка тут єдина і незмінна вже майже пів року – це лише спосіб вмотивувати вчителів і чиновників вакцинуватися.

Навіщо їх взагалі вакцинувати

Причина №1

Почну з того, що зазвичай особливістю їхньої роботи – що у вчителів, що в чиновників – є замкнені приміщення. Робочі місця – точно не на свіжому повітрі. Їхня робота передбачає численні контакти з великою кількістю інших людей. Це раз.

Причина №2

Також таких осіб в Україні дуже багато:

чиновників – чверть мільйона;

вчителів – пів мільйон.

Причина №3

Всі вони – бюджетники. Їхні лікарняні "влітають" державі у чималу копійчину, тому вакцинувати їх реально в сотні разів дешевше, аніж лікувати або ховати.

А ще чиновники та вчителі – це ті, хто наче ж вищу освіту мають, а тому мають бути прикладом для наслідування для решти українців. Хоча тут певний збій стався у тому "як має бути" і "як воно є насправді".

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Чому треба вакцинуватися

Тепер до того, навіщо ці масові вакцинації – тому що лише колективним імунітетом, набутим вакцинацією, людство й здатне долати вірусні епідемії. Це доведено історичними прикладами з віспою, поліомієлітом та кором.

І взагалі немає інших варіантів, як ті епідемії здолати. Так само буде і з COVID-19 – лише масова вакцинація від нього врятує. Розмови про те, що самі перехворіємо, чи що маємо сильний імунітет, адже в освячену "батюшкою" ополонку пірнаємо раз на рік – ці варіанти, на жаль, взагалі не спрацьовують.

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РПЦ відмовляє українців вакцинуватися

До речі, якщо згадав вже "батюшку". Навіть попи російської церкви розуміють, що лише вакцинація рятує, тому в себе на Росії вони перші, хто своїх вірян-росіян закликають щепитися. Однак в Україні своїм вірянам-українцям вони співають прямо протилежне. Зрозуміло, чому вони таке роблять.

На відміну від священників УПЦ чи греко-католицької церкви, які навіть в себе в церквах ті пункти щеплення взялися відкривати, зокрема в патріаршому соборі УГКЦ в Києві.

Як тут не згадати, чиї священники майданівців прихистили і шпиталь для поранених відкрили, а чиї попи закликали своїх вірян і далі легітимного Януковича та Беркут підтримувати.

Куплені сертифікати вакцинації

І 2 слова за підробні сертифікати вакцинації. Я ще кілька тижнів тому закликав утриматися від їхньої купівлі. І не тільки тому, що це нерозумно – відмовляти своєму організмові у додатковому захисті. Ще й тому, що це марнотратство і викинуті гроші. Тепер маю підтвердження своїм словам.

Перший епізод

СБУ викрила в Івано-Франківську лікарку, яка ті сертифікати продавала за 2,5 тисячі гривень. Вакцину вона виливала, натомість в базу даних вносила відомості про зроблені щеплення. Так от, її викрили, а усі видані нею сертифікати тепер анулюють. Відповідно, усі ті, хто їй раніше гроші сплатив, тепер "в прольотє".

Другий епізод

Випадок на Одещині, в Ізмаїлі, де вже в реанімації жіночка зізналася, що щеплень вона не робила. Однак в базі даних МОЗ мала запис вакцинації. Тепер зізналася, щоб життя своє врятувати. Чи має щеплення – від того залежало, якими дозами препаратів її мають лікувати.

Такі самі випадки сталися вже в Харкові та на Луганщині. Я певен, що таких випадків тепер ставатиме все більше, адже куплені сертифікати від вірусу не рятують.

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До речі, знаєте, яке найчастіше запитання ставлять лікарям ті, кому з ковідної реанімації пощастило вийти живими? Так от, вони питають, коли їм тепер можна буде прищепитися? Таке вони питають, бо не хочуть собі більше повторення. Вони хочуть мати увесь можливий додатковий захист від того вірусу.

Саме тому, до речі, мене особисто дуже дивують ті люди, що собі в захисті свідомо відмовляють, ще й готові по 2,5 тисячі за фальшивий сертифікат віддавати. Не знаю, як ви, а я б точно цим грошам знайшов набагато краще застосування.

Навіть якщо ці гроші просто пропити, зробивши перед цим безкоштовну вакцину і безкоштовно отримавши той сертифікат, від них все одно було б більше користі…

Звісно, це зараз пролунала лише моя власна упереджена думка. У жодному разі це не був заклик до вживання алкогольних напоїв!