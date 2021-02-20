Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в решении вопроса территориальной целостности Украины нет прогресса. Минский процесс, по ее словам, также этому не способствует.

Что заявила Меркель

Политик говорит, что за последние годы стороны не продвинулись в решении этого вопроса.

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Когда речь идет о суверенитете и территориальной целостности Украины, мы фактически не достигли никакого прогресса за последние годы,

– подчеркнула Меркель.

По ее словам, Минский процесс, как дипломатический инструмент, пока не принес успеха в этом направлении.

Канцлер Германии также призвала выработать общую повестку дня в отношениях с Россией: с одной стороны, предлагать сотрудничество, а с другой – иметь четкое представление о различиях в позиции между Западом и Москвой.

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