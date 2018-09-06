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Почему необходимо изменить избирательную систему в Украине

28 Читати новину українською

В четверг, 6 сентября, под стенами Верховной Рады украинцы требовали изменить избирательной системе Виктора Януковича. А именно отменить "мажоритарку" к предстоящим парламентским выборам. Активисты предлагают ввести систему открытых списков, при которой избиратель будет голосовать не за партию или ее лидера, а за конкретного кандидата.

Здание парламента засеяли гречкой. Таким образом активисты показали, как ведут себя политики в мажоритарных округах: засевают продуктовыми наборами, подарками или детскими площадками. Все ради того, чтобы пройти в парламент. Поэтому украинцы требуют изменить избирательное законодательство.

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"Я устал от этого и мне стыдно, что мой город и регион представляют Кивалов, Труханов, Гончаренко и другие представители "русского мира". Люди абсолютно деструктивные для дальнейшего роста украинского государства", – отметил активист одесского Автомайдана Виталий Устименко.

Сейчас система такова: половина депутатов заходят в парламент через закрытые партийные списки, еще половина – через одномандатные мажоритарные округа. В первом случае кандидаты могут купить себе топ-места в списке, и только после обнародования результатов голосования секретные списки открываются.

виборча системаИзбирательная система в Украине

Мажоритарщики идут путем "засеевания" округов. Например, Алексей Гончаренко из БПП дарит госслужащим шампанское, конфеты и цветы. Народный избранник с Луганщины – Сергей Шахов то детскую площадку в Северодонецке открывает, то на новогодних праздниках раздает детям пакеты со своим именем. А вот одиозный нардеп от БПП Игорь Кононенко на 8 марта раздавал пакеты со средствами личной гигиены и полотенцами с надписью "Хорошего дня. Игорь Кононенко".


Сергей Шахов раздает детям пакеты со своим именем


Игорь Кононенко на 8 марта раздавал пакеты со средствами личной гигиены

"Нынешний избирательный закон был принят во времена Януковича для того, чтобы с помощью админресурса создать контролируемый парламент", – вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

В 2012-м этот контроль "Партия регионов" получила. Чтобы следующие президенты не становились вторым Януковичем, нардепам предложили новую схему выборов: открытые списки с региональными округами. То есть будет существовать 27 округов вместо 255. Списки становятся открытыми, поэтому избиратель сможет на них влиять. Голосовать за кандидата от партии. В зависимости от своего рейтинга, кандидат будет подниматься в списке или наоборот – опускаться. Тем самым будет регулироваться рейтинг самой партии, которая потом получит квоты в парламенте. Это позволит очистить состав Верховной Рады.

Прошлой осенью нардепы чудом собрали необходимый минимум – 226 голосов и приняли законопроект в первом чтении. Но потом он застрял в комитете, рабочая группа так и не смогла обработать почти 4,5 тысячи поправок.

Знаменателем этой ситуации является то, что президент, пока, не хочет менять это законодательство. Есть очень простые причины почему: мажоритарка даст БПП больше голосов,
– обїяснила народный депутат Светлана Залищук.

В БПП даже не скрывают, что за вариант первого чтения не будут голосовать. Мол, законопроект устарел.

Если он (законопроект - ред.) Будет действительно соответствовать современной системе и потребностям украинского общества, то мы будем его рассматривать во фракции и примем решение. Если нет, то, к сожалению, я буду поддерживать идею, например, разработки нового законопроекта,
– заявил председатель фракции БПП Артур Герасимов.

Только вот украинское общество сегодня под стенами парламента рассказало о своих потребностях. Но в БПП, очевидно, их не услышали. И хотя спикер парламента Андрей Парубий пообещал поставить законопроект на голосование в октябре, Президент Украины, похоже, другого мнения, ведь через свою фракцию в парламенте хочет максимально оттянуть изменение избирательного законодательства.

Автор: Анастасия Крымова
Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Законодательство Блок Петра Порошенко Выборы Президента 2019
Источник: 24 канал
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