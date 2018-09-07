"Бездарно": за что депутаты гневно раскритиковали себя

В пятницу, 7 сентября, в Верховной Раде завершилась первая рабочая неделя после каникул. Депутаты успели только послушать отчет правительства, и поехали дальше отдыхать.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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7 сентября народные избранники послушали только министра образования Лилию Гриневич, а также они поставили ряд вопросов правительству, как это традиционно происходит в пятницу.

За эту неделю депутаты уже успели "наработаться", но сложно назвать их работу плодотворной. Они успели принять законопроект, который позволяет женщинам в армии становиться генералами. Также на этой неделе был зарегистрирован президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, где должны закрепить окончательно наш путь в НАТО и ЕС. В частности, запретить военным формированием других стран находиться на территории украинских военных баз. Однако этот законопроект был рассмотрен только в комитетах и еще не вынесен на голосование.

Народные депутаты оценили свою работу за эту первую пленарную неделю в девятой сессии.

Бездарно. Крайне мало принято законов, если посчитать ратификации, которые на самом деле являются важными, но все же не глубокими по сути в сравнении с теми задачами, которые стоят. Мы приняли лишь несколько законодательных актов и два закона в первом чтении. Думаю, что это очень низкий показатель,

– отметил народный депутат от "Объединения "Самопомич" Роман Семенуха.

"Парламент пока что занимается пиаром президента, то есть мы обсуждаем изменения к Конституции, а есть конкретные вопросы, которые касаются построения войска по стандартам НАТО и реальной интеграции Европейского Сообщества", – заявил народный депутат от фракции "Батькивщина" Игорь Луценко.

Корреспондентка отметила, что посещаемость депутатов не улучшилась, ведь больше всего депутатов она видела только во вторник и четверг, а вот в среду, когда день ратификаций, пришло крайне мало народных депутатов, в пятницу их вообще было несколько десятков.