Медики сразу отреагировали на ухудшение эпидемической ситуации в населенном пункте. Они начали проведение профилактических мероприятий и приглашали местных делать прививки.

Читайте также Полиомиелит в Украине: как защитить ребенка

Бежали огородами, спускали собак

Житель Великой Омеляны Сергей Ковальчук отметил, что врачи общей практики, медсестры, эпидемиологи пытались персонально донести информацию и развеять предостережения каждого.

В конце концов, удалось собрать данные о всех детях в возрасте до 5 лет, которые проживают на территории ОТГ.

Что мы получили в итоге? – закрывали перед носом ворота, бежали огородами, спускали во двор собак, словом – цивилизацию во всей красе,

– сказал он.

"То, что работа медиков населением не ценится – давно не удивляет, но не нужно говорить об отсутствии диалога или разъяснительной работы", – добавил он.

Что такое полиомиелит Полиомиелит – это заболевание, которое вызывает полиовирус. Оно может приводить к проблемам с нервной системой, параличу, трудностям с дыханием и даже смерти. Обычно им болеют дети до пяти лет, но могут заболеть и взрослые люди, если они не были вакцинированы.

Вакцинация против полиомиелита: коротко

От полиомиелита существует две вакцины, которые вводят всем детям. Первая – это инактивированная вакцина. Ее вводят в первый год жизни. Вторая – живая вакцина, которая содержит живой ослабленный вирус. Ей проводят ревакцинацию в 18, 20 месяцев и в 14 лет. Эту вакцину не колют, а просто закапывают в рот.

Если человека в детстве не привили, то перед выездом из страны, рекомендуется вакцинироваться.

Текст публикации Романа Сафонова:

Вчера вечером коллега сбросил мне пост праведного гнева от Сергея Ковальчука, где болезненно воспринимается сравнение его малой родины с "нищими странами". Первая, хотя и не существенна для предмета нашего обсуждения ремарка: некоторые из этих стран в экономическом плане оставили Украину по темпам роста далеко позади.

Простой тезис, который я пытался донести на встрече с жителями Великой Омеляны по поводу чрезвычайного происшествия в селе из-за вспышки полиомиелита: отношение населения к вакцинации – один из признаков уровня цивилизованности общества.

За 10 дней с момента объявления ЧС привито инактивированной полиомиелитной вакциной чуть больше половины детей, при том, что все условия для значительно большего охвата были созданы.

Зато за эти дни слышал достаточно фантастические причины пробуксовки вакцинальной компании, например: медики своими подворными обходами отпугнули родителей от вакцинации. Перед тем, как медицинский персонал посетил дома жителей Великоомелянской теробщины, был массовый обзвон родителей, на который мало кто отреагировал. Поэтому, как председатель работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, я настоял на выделении дополнительных сил и средств, прежде всего кадров, из областного центра. Вопрос не только в слабой активности граждан – это вещь прогнозируемая.

Для такого решения был целый ряд причин, на которые нужно обращать внимание: а) имеем период ковид-пандемии и резкого подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями – скопление людей на ФАПах крайне нежелательно; б) у многих детей (каждый четвертый) есть признаки ОРВИ и их целесообразно было бы осматривать на месте, в тепле; в) многодетные мамы не могли оставить других детей одних; г) брифинги Сафонова и выступления мои и коллег на ТВ мало кто из местных смотрит. Врачи общей практики, медсестры, эпидемиологи имели возможность лично донести информацию, развеять предостережения у каждого из родителей. В конце концов без этой работы мы бы не верифицировали предоставленную информацию в отношении детей до 5 лет, которые проживают в селах теробщины (12% из нее, как выяснилось, были ошибочной, многие уже в деревне не живут).

Что мы получили в итоге? – закрывали перед носом ворота, бежали огородами, спускали во двор собак, словом, извините что обижаю патриотические чувства – цивилизацию во всей красе. То что работа медиков населением не ценится – давно не удивляет, но не нужно говорить об отсутствии диалога или разъяснительной работы, когда руководство теробщины организовывает встречу в оптимальное для жителей села время, которая игнорируется. В лечебное заведение не приходим на встречу, в сельсовет – также, домой не пускаем, потому что сломать собственную картину мира – вот что реально страшно. Даже в интернете лень найти информацию об одной из самых безопасных вакцин, используемых от страшной болезни, лучше постить котиков в сети, чем переживать о рисках для собственного ребенка.

Чтобы эволюционировать до зрелого гражданского общества, нужно очень много времени. Путь в этом направлении – не возмущение, или возмущение, которое дает толчок для самосовершенствования.

Наконец. Я люблю людей. Даже когда раздражаюсь – люблю. Иначе бы не занимался тем чем занимаюсь. И оптимистично смотрю на цивилизационные перспективы наших сел и Украины в целом. Именно это дает силу для ежедневной работы.