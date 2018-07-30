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Безопасность детей в интернете: 80% насилия применяются информационно-коммуникационные средства

23 Читати новину українською
Безопасность детей в интернете: 80% насилия применяются информационно-коммуникационные средства
/ Фото из открытых источников

80% проявлений насилия, преследований, угроз, шантажа – осуществляются с использованием различных гаджетов, заявила глава ОО "Ла Страда Украина" Ольга Калашник.

Об этом шла речь на круглом столе в Укринформе, посвященном безопасности детей в интернете.

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Так, треть обращений на горячие линии общественной организации "Ла Страда Украина" касаются вопросов безопасности детей в интернете и социальных сетях.

11 421 звонков за год были с вопросами, касающимися информационной опасности детей, новых коммуникационных средств и сетей. 10 621 звонков поступило именно от детей и 800 звонков от взрослых, связанных с вопросами относительно детей,
– отметила Калашник.

Так, из этих более 11 тысяч обращений, 2 877 звонков касались компьютерной и интернет-зависимости, 2 627 – секстинга – интимной переписки и пересылки интимных фото.

В случае обнародования таких материалов или сообщении о них третьим лицам могут возникать конфликтные ситуации, которые в свою очередь могут привести к тяжелым последствиям для ребенка, вплоть до самоубийства.

1532 звонков касались троллинга – насмешек и провокаций с целью спровоцировать конфликт.

1207 обращений были по поводу фишинга – интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к паролям, логинам, и эти проблемы актуальны не только для детей и подростков, но и для взрослых.

1047 звонков были по поводу груминга – когда взрослый человек под видом подростка входит в доверие к ребенку с целью личной встречи для вступления в сексуальные отношения или для шантажа.

Эти формы онлайн-преступлений серьезно влияют на эмоциональное состояние ребенка и могут привести к более трагическим последствиям – самоубийства, убийства или сексуального насилия... Если в сети Facebook увидели на своей странице какую-то неадекватную активность, которая влияет на детей и является не желанной, обращайтесь на горячую линию. Мы обладаем уникальным правом связаться с Facebook и передать эту информацию. Потому что набеги на детские странички являются очень частыми,
– отметила Калашник.

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Так, для взрослых по вопросам предотвращения домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации действует телефонная линия 116 123, а для детей – 116 111.

Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Кабинет Министров Украины Министерство информационной политики
Источник: 24 канал
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