Безопасность детей в интернете: 80% насилия применяются информационно-коммуникационные средства
80% проявлений насилия, преследований, угроз, шантажа – осуществляются с использованием различных гаджетов, заявила глава ОО "Ла Страда Украина" Ольга Калашник.
Об этом шла речь на круглом столе в Укринформе, посвященном безопасности детей в интернете.
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Так, треть обращений на горячие линии общественной организации "Ла Страда Украина" касаются вопросов безопасности детей в интернете и социальных сетях.
11 421 звонков за год были с вопросами, касающимися информационной опасности детей, новых коммуникационных средств и сетей. 10 621 звонков поступило именно от детей и 800 звонков от взрослых, связанных с вопросами относительно детей,
– отметила Калашник.
Так, из этих более 11 тысяч обращений, 2 877 звонков касались компьютерной и интернет-зависимости, 2 627 – секстинга – интимной переписки и пересылки интимных фото.
В случае обнародования таких материалов или сообщении о них третьим лицам могут возникать конфликтные ситуации, которые в свою очередь могут привести к тяжелым последствиям для ребенка, вплоть до самоубийства.
1532 звонков касались троллинга – насмешек и провокаций с целью спровоцировать конфликт.
1207 обращений были по поводу фишинга – интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к паролям, логинам, и эти проблемы актуальны не только для детей и подростков, но и для взрослых.
1047 звонков были по поводу груминга – когда взрослый человек под видом подростка входит в доверие к ребенку с целью личной встречи для вступления в сексуальные отношения или для шантажа.
Эти формы онлайн-преступлений серьезно влияют на эмоциональное состояние ребенка и могут привести к более трагическим последствиям – самоубийства, убийства или сексуального насилия... Если в сети Facebook увидели на своей странице какую-то неадекватную активность, которая влияет на детей и является не желанной, обращайтесь на горячую линию. Мы обладаем уникальным правом связаться с Facebook и передать эту информацию. Потому что набеги на детские странички являются очень частыми,
– отметила Калашник.
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Так, для взрослых по вопросам предотвращения домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации действует телефонная линия 116 123, а для детей – 116 111.
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