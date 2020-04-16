Безработица в Украине достигла самого высокого уровня за последние 15 лет
За месяц действия карантина в Украине количество безработных выросло на 1 – 1,3 миллиона человек. Уровень безработицы достиг показателя, самого высокого за последние 15 лет.
Об увеличении количества безработных в Украине, связанного с карантинными ограничениями, информирует президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.
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По его словам, за месяц действия карантина количество безработных в Украине увеличилось на 1 – 1,3 миллиона человек. Теперь без работы остались 2,5 – 2,8 миллиона украинцев.
По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы сегодня составляет 13,7 – 15,4%,
– отметил Чижиков.
Это самый высокий показатель за последние 15 лет.
Чижиков пояснил, что в первую очередь работу потеряли те, кто неформально работал в сферах, деятельность которых временно приостановили на время карантина. Таких людей примерно 1 миллион.
Всего в отраслях, которые "остановили" работали примерно 4 миллиона человек. В большинстве случаев работу также потеряли те, кто не имел возможности добираться до места работы из-за остановки пассажирского сообщения.
"Проведенный Торгово-промышленной палатой опрос компаний показывает, что 26% из них планируют сокращение персонала, еще 30% не приняли окончательное решение", – добавил президент организации.
К слову, по данным ТПП, общий объем поддержки бизнеса из-за освобождения от уплаты налогов в марте и апреле составляет 9,3 миллиарда гривен.
Как повлиял карантин на финансы украинцев / Инфографика 24 канала
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