ТОП-5 безрамочных смартфонов, которые дешевле моделей известных брендов

Безрамочность безусловно стала трендом среди смарфтонах. Производители стараются максимально сузить рамки вокруг дисплея, придумывая все новые интересные модели. Конечно, это сказывается и на цене смартфона. Техно 24 подготовил для вас подборку безрамочных смартфонов, которые стоят дешевле, чем модели популярных брендов.

Vivo NEX

С этим смартфоном компания Vivo вывела понятие безрамочности на новый уровень. Дело в том, что полностью убрать рамки в классических смартфонах сложно, ведь там "спрятаны" датчики, а также фронтальная камера. Поэтому инженеры компании предложили уникальное решение – выдвигающаяся селф-камера. Остальные датчики – спрятаны под дисплеем. Таким образом соотношение экрана к дисплею составляет 91,24%.

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Абсолютно безрамочный Vivo NEX

Что касается других характеристик, то Vivo NEX получил флагманское наполнения. В частности, смартфон работает на топовом чипе Snapdragon 845 с графическим процессором Adreno 630. Устройство получило фактически рекордный на сегодня объем оперативной памяти – 8 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти.

Vivo NEX получил 6,59-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением Full HD + (2316x1080 пикселей).

Основная камера имеет с два модуля на 12 и 5 Мп. Фронтальная камера, которая выдвигается имеет разрешение 8 Мп. Кроме того, устройство имеет встроенный сенсорный сканер отпечатков пальцев.



Vivo NEX получил уникальный дизайн селф-камеры

Смартфон стоит не дешево: за топовую модель надо заплатить 5998 юаней (это около 769 долларов или 24 500 гривен). Но, если посмотреть его наполнение, а также уникальную камеру, то такую цену можно назвать более чем приемлемой.

OnePlus 6

Этот смартфон уже окрестили "убийцей флагманов". Он не предлагает революционно новые дизайн или решения, но при топовых характеристиках, он стоит дешевле, чем флагманы популярных брендов.



"Убийца" флагманов OnePlus 6

Конечно, OnePlus 6 получил популярный безрамочный дизайн с "монобровью" вверху экрана. Соотношение экрана относительно корпуса составляет 84%. 6,28-дюймовый оптический AMOLED-дисплей с разрешением 1080 x 2280 пикселей и с соотношением сторон 19:9.

Устройство получило 16-мегапиксельную основную камеру и фронтальную с таким же разрешением. Селфи-камера имеет поддержку искусственного интелекта и может разблокировать дисплей с помощью распознавания лица. На задней панели расположен сканер отпечатков пальцев.

Смартфон OnePlus 6: видео

OnePlus 6 оснащен флагманским чипсетом Snapdragon 845. Его самая продвинутая модификация имеет 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти стоит 569 евро (16 200 гривен).

Xiaomi Mi Mаx 3

Настоящий смартфон-гигант с диагональю дисплея в 7 дюймов. Он не имеет "моноброви", а вверху и внизу экрана есть тонкие рамки.



Xiaomi Mi Mаx 3 не получил "моноброви"

Смартфон получил 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636 с максимальной тактовой частотой 1,8 ГГц и работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с надстройкой MIUI 9.6. Устройство получило двойную основную камеру с датчиками на 2 Мп и 5 Мп. Фронтальная камера имеет 8-мегапиксельный сенсор.

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Телефон поддерживает систему искусственного интеллекта, которая будет помогать в работе камеры и позволит оптимизировать энергопотребление, составляя список самых актуальных приложений.

Еще одно преимущество Mi Max 3 – мощная батарея емкостью 5500 мАч, что обеспечит длительную работу, даже с таким размером экрана.

Топовая модификация великана з6 ГБ оперативки и 128 ГБ флэш-хранилищ обойдется всего в 295 долларов (около 7760 гривен).



Габариты Xiaomi Mi Mаx 3 поражают

Lenovo Z5

Во время официальной презентации на новый смартфон обрушилось шквал критики. Перед событием компания обнародовала несколько тизеров, будто бы новинка станет одним из самых инновационных и мощных флагманов, в частности говорилось об абсолютной безрамочности и рекордные 4 ТБ флэш-памяти. На самом деле большинство крутых характеристик так и не подтвердились. И надо признать, что за такую цену – а стоит самая продвинутая версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ операционной памяти чуть больше 7 тысяч гривен, это очень неплохое наполнение.

Смартфон Lenovo Z5: видео

Смартфон получил 6,2-дюймовым экраном с соотношением сторон 19:9 и разрешением 2246 x 1080 пикселей. В общем экран Lenovo Z5 занимает 90% передней панели. Устройство оснащено 8-ядерным чипсетом Qualcomm 636 и видеоускорителем Adreno 509.

Основная камера сдвоенная, разрешение сенсоров – 16 и 8 Мп с апертурой f/2,0. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 мегапикселей. Несъемный аккумулятор имеет емкость 3300 миллиампер часов поддерживает быструю зарядку мощностью до 18 Вт.

Xiaomi Redmi 6 Pro

Действительно "дешево и сердито" – так можно охарактеризовать это устройство. Redmi 6 Pro получил 5,84-дюймовый дисплей с разрешением Full HD + 2280х1080 точек (соотношение сторон 19: 9). Он имеет безрамочный дизайн с "монобровью" вверху экрана.



Xiaomi Redmi 6 Pro – один из лучших бюджетников

На задней панели размещена двойная задняя камера с датчиком Sony IMX486 на 12 мегапикселей и сенсор от Samsung на 5 мегапикселей. Фронтальная камера имеет 5 МП.

Работает смартфон на чипсете Snapdragon 625. Операционная система – Android 8.1, при этом уже "из коробки" будет последняя версия прошивки MIUI 10.

Смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro: видео

При этом младшая версия с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти стоит 155 долларов, или чуть более 4 тысяч гривен. Топовая модификация с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти стоит 200 долларов (5200 гривен).

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