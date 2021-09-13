В мероприятии приняли участие украинские олимпийцы. Среди них – Жан Беленюк, который несмотря на серьезную травму плеча, полученную накануне Олимпиады в Токио, и невероятную физическую боль, таки завоевал олимпийское золото для Украины.

"Первая схватка была с действующим чемпионом Европы. С человеком, с которым недавно проиграл. Конечно, это еще ложилось дополнительным бременем", – пояснил спортсмен. Он подчеркнул, что было безумное психологическое давление. К тому же, влияла и травма. Мол, самое трудное – именно психологически быть настроенным на борьбу.

Группа Метинвест давно поддерживает олимпийцев и спортивное движение. Так, работники предприятий Группы целыми семьями участвуют в собственных олимпиадах по различным видам спорта – Metinvest Steel Games. На предприятиях группы работает 40 заслуженных мастеров спорта, среди которых есть многократные чемпионы мира по гиревому спорту, армреслингу и силовому многоборью.

В целом за 15 лет Группа Метинвест выделила более 255 миллионов гривен на развитие культуры и спорта в городах, где работают предприятия компании.