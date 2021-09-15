За эти 5 лет в Киев он приезжал 49 раз. 2-3 месяца в году Шевченко проводил за работой.

По данным анализа отчетности Пенсионного фонда и других сведений, которые редакция получила из собственных источников, за весь этот срок контракта – 5 лет – экс-тренер сборной получил зарплат на сумму более 14 млн долларов, что составляет 367 152 233,8 гривен.

Если же говорить суммарно, то вместе с гонорарами приглашенного Шевченко тренерского штаба, расходы на специалистов составили почти 16 млн долларов – более 425 миллионов гривен.

Примерно в 3,2 млн долларов сборной ежегодно обходился Шевченко вместе со штабом. Хотя работал он в Украине не больше 2-3 месяцев в году, а в период пандемии только 1 месяц.

Говоря подробнее, за сезон 2016/2017 – в Киеве Шевченко провел 77 дней, а в период 2018-2019 гг. – 72 дня.

Сезон 2019/2020 подвергся большим изменениям, так как футбольная жизнь страны и мира фактически остановилась из-за пандемии COVID-19. За этот период Шевченко пробыл в Украине всего – 35 дней, и лишь 28 дней непосредственно на учебно-тренировочных сборах.

Но несмотря на все эти данные, выплаты его штабу не уменьшались и как раньше составляли около 3,2 млн долларов в год, или более 114 тысяч долларов за один рабочий день с национальной командой.

В сезоне 2020/2021 пребывание в Украине экс-главного тренера сборной длилось 86 дней, дополнительно 26 дней он провел со сборной непосредственно на матчах Евро-2020.

В целом с командой в Украине Шевченко и его штаб проработали не больше 11 месяцев из 60-ти за все 5 лет контракта.

Напомним, 31 июля Андрей Шевченко в своем фейсбуке сообщил, что прощается с национальной командой. Через несколько дней информацию об окончании контракта с Шевченко подтвердили в УАФ. 17 августа национальную сборную Украины по футболу в статусе исполняющего обязанности возглавил Александр Петраков.

3 сентября на пресс-конференции Шевченко заявил, что якобы не хотел уходить из сборной, однако в УАФ заявили, что у них был с Шевченко телефонный разговор и договоренность о его прибытии в Киев с целью пролонгации контракта. Но он не прибыл и на официальное письмо-приглашение не ответил.