Президент намагався повернути ув'язнення за брехню в деклараціях. У такий спосіб Зеленський виправляв корупційну змову депутатів, які відновили декларування без покарання тюрмою.

Читайте также Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях

Які правки внесли депутати

Голосуючи за законопроєкт президента, депутати внесли в нього кілька смертельних для декларування правок. Спочатку народні обранці підтримали правку "слуги народу" Ігоря Фріса.

Він пропонував декларувати лише те майно родичів, про яке вони самі повідомили декларантам. Однак якщо не сказали, то, як жартували депутати, "на нет и суда нет".



Ігор Фріс / Фото "Слуги народу"

Посадовці отримали можливість взагалі не вказувати в деклараціях дороге майно своїх родичів, на яких зручно оформлювати захмарні статки. У житті це працювало б так: депутат переписує елітний Mercedes, наприклад, на тещу і все – авто можна не декларувати. Така от нескладна схема. Чому на подвір'ї стоїть Mercedes за 10 річних зарплат? Так депутат поняття не має. Можливо, дружина катається.

Він нічого не знає, бо ані дружина, ані теща нічого йому бідолашному про авто не повідомили. І все – жодної кримінальної відповідальності. Рідна теща завжди допоможе. Підозрюю, що кількість таких депутатських родичів може різко збільшитися.

Хто підтримав правку

До речі, Олександр Дубінський, мама якого "любить швидкість", щиро вітав голосування цієї огидної правки. До речі, його та Ігоря Фріса експерти відносять до групи олігарха Ігоря Коломойського.

К теме Своими поправками Рада фактически уничтожила систему е-декларирования, – Шабунин

Для порівняння варто зауважити, що зараз, до цієї правки, депутати зобов'язані вказувати в декларації усе майно, яким користуються вони та їхні співмешканці, незалежно від того, як або на кого воно оформлене.

На кого б депутат не записав той Mercedes, він був змушений внести його в декларацію. В протилежному випадку йому загрожувала кримінальна відповідальність. Проголосована ж правка позбавляє депутатів цієї незручності.



Правка позбавляє депутатів незручностей / Фото Getty Images

"Обмеження" волі замість "позбавлення"

Однак і це не все. Потім депутати підтримали правку Олексія Ковальова – ще одного "слуги народу". Вона замінила пропоноване президентом "позбавлення" волі на волі "обмеження".

Таким чином, депутати знесли покарання тюрмою за умисне неподання декларацій. Тобто навіть якщо депутат свідомо, ховаючи статки, не подав декларацію, то жодних проблем, адже тюрмою його точно не покарають.

Депутати понівечили законопроєкт

Депутати понівечили хороший законопроєкт Володимира Зеленського, яким президент хотів відновити покарання ув'язненням за брехню в деклараціях. Ба більше, нардепи, враховуючи "слуг народу", не просто зіпсували позитивну спробу Зеленського, а скористалися нею, щоб впринципі зруйнувати систему декларування.

І це не тільки моя позиція. Через годину після голосування зі спільною заявою вийшли представники Національного антикорупційного бюро та Національної агенції з питань запобігання корупції.

Цей документ спотворює ідею е-декларування як інструменту підзвітності суспільству та фактично надає індульгенцію на безкарність за зловживання задля набуття незаконних статків,

– мовиться у заяві НАБУ та НАЗК.

Дії нардепів обурили Зеленського

Тепер про перемогу, якою закінчилася історія, принаймні на цьому етапі. Схоже, що такі потворні дії депутатів обурили Зеленського не менше ніж НАЗК і НАБУ.

Через 2 години після голосування президент зробив публічну і дуже жорстку заяву про ветування законопроєкту.



Володимир Зеленський / Фото Офісу Президента

"Я не допущу знищення чи послаблення електронного декларування чиновників. Підписання закону в проголосованому у Верховній Раді вигляді неможливе", – наголосив глава держави.

К теме Зеленский не подпишет изменения в закон о е-декларировании

У цьому блозі я заслужено критикую дії президента, але така його позиція, а особливо її швидкість, однозначно варта підтримки та подяки. В такому випадку Зеленський вчинив дуже достойно.

Система е-декларування була вимогою Євросоюзу для безвізового режиму з Україною. Дотепер проводиться моніторинг цих зобов'язань, тож я не можу поставити під загрозу одне з головних досягнень на шляху до інтеграції з ЄС – безвізовий режим,

– наголосив президент.

Зеленський каже правду, адже ефективна система декларування була й залишається умовою отримання безвізу з ЄС. Депутати, які свідомо хотіли зруйнувати декларування, є ворогами України.

У наступних блогах обов'язково розповім вам продовження цієї історії.