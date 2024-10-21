Реабилитационные модули построены согласно модульной технологии. Площадь одного такого составляет 72 квадратных метра. Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал соучредитель БФ "Майнди" Тарас Ермаков, отметив, что модуль полностью соответствует ГСН и является инклюзивным.

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Главный вызов в работе модулей

Модуль является частью реабилитационного кластера, который уже спроектирован и в будущем планируется добавить модули для гидрореабилитации, для психического здоровья, модули временного проживания.

Сегодня помощь могут получить ветераны и ветеранки войны, а также гражданские лица, которые нуждаются в соответствующей помощи в условиях полномасштабной войны, в том числе ВПО,

– рассказал Ермаков.

По словам благотворителя, сейчас в Украине существует большая потребность в усилении реабилитационного амбулаторного звена для продолжения оказания стационарной помощи людям. Со слов Ермакова, сейчас важно обеспечить предоставление услуг как можно ближе к месту жительства человека, который нуждается в соответствующей помощи.

"Это главный вызов, который у нас сейчас есть. В модуле работает мультидисциплинарная команда, которая состоит из разных специалистов, один из которых – психолог. Разрабатывается индивидуальный план оказания психологической помощи для каждого. Может быть как индивидуальная терапия, так и групповая. Это многовекторная работа, которая предусмотрена в комплексе предоставления психосоциальных услуг", – отметил Ермаков.

Где расположены модули и как записаться на прием

Если рассмотреть пример работы первого такого модуля, в городе Овруч Житомирской области, то там привлечены специалисты центра предоставления административных услуг (ЦНАП), управления социальной защиты. Люди могут получить консультацию по правовым вопросам прямо в модуле.

Большое преимущество нашего проекта в том, что мы очень активно работаем с местными властями, информационная работа внедряется и в больницах, и в админцентрах. Мы всячески информируем людей, чтобы они знали, где могут получить амбулаторную помощь,

– озвучил Ермаков.

Модули функционируют на территории местных больниц. Чтобы иметь возможность посетить их, нужно подать заявку, сделать это можно онлайн, для этого необходимо зарегистрировать форму на сайте благотворительного фонда socialfranchise.com.ua.

Планы по открытию дополнительных модулей

До конца 2024 года должны заработать еще несколько реабилитационных локаций в таких городах: Славутич и Обухов (Киевская область), Кропивницкий (Кировоградская область) и Хотин (Черновицкая область).

Фонд получает много запросов по установлению реабилитационных кластеров и в прифронтовых регионах, в частности в Харьковской и Запорожской областях. Как отметил Ермаков, это связано с тем, что сегодня есть большая нагрузка на учреждения здравоохранения.