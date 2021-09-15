Этот факт означает проигрыш БХФЗ по иску о мошенничестве на сумму почти в 7 млн долл. Такое мнение высказал глава Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

"Дарница" разоблачила схему вывода денег завода на счета английской фирмы "Метабей", которая принадлежит Беспалько, а потому и подала иск в суд Лондона, который арестовал счета мошенников на сумму в 7 миллионов долларов. А вот когда суд увидел, что перспективы обжаловать решение о блокировании счетов у Беспалько нет, то заставил Беспалько выплатить для начала деньги на покрытие судебных расходов "Дарницы",

– сказал эксперт.

В то же время, считает Голобуцкий, сам факт выплаты судебных издержек означает фактическое признание вины Беспалько в том, что они обворовывали и других акционеров БХФЗ, и сам завод.

Как сообщалось ранее, "Дарница" подала иск в лондонский суд на основе аудита БХФЗ, в результате которого выяснилось, что БХФЗ покупал фармацевтическое сырье у немецкого поставщика, который выплачивал принадлежащей Ирине Беспалько английской фирме "Метабей" комиссионные за посредничество. Суд Лондона в обеспечение иска арестовал счета компании Беспалько. Аналогичный иск "Дарница" подала в Хозяйственный суд Киева. Ответчиками тут выступают не только Беспалько – Николай, Людмила и их дочь Ирина, фактический владелец "Метабей", но и топ-менеджеры БХФЗ.



"А еще правоохранители Германии и Швейцарии подозревают дочь Беспалько Ирину в отмывании денег и неуплату налогов. Поэтому в следующий раз, когда услышите что-то про цивилизованный бизнес в Украине, вспомните эту историю. Убить собственными руками лидера фармрынке Украины – это надо иметь большой талант. Интересно, как там чувствуют себя рабочие БХФЗ? Они вообще в курсе того, что их ждет?" – резюмировал Голобуцкий.