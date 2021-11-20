Более 2000 лет назад крепость на вершине холма должна была оградить греческий город Мареша от еврейского восстания. Так вот, археологи из Израиля выяснили, что это не сработало.

Другая интересная находка Десятки пивных кружек внутри: археологи нашли в Египте храм возрастом 4500 лет

Израильские археологи нашли доказательства исторической основы Хануки

Израильские археологи заверили, что у них есть доказательства победы евреев под руководством Хасмонеев (Маккавеев) над войсками греческих правителей государства Селевкидов (образовалась после распада империи Александра Македонского). Эта история связана с появлением праздника Хануки.

В частности, ученые нашли хорошо укрепленное здание 15 на 15 метров, которое кто-то разрушил.

И это при том, что стены постройки были в 3 метра толщиной и стояли под углом, чтобы усложнить штурм.

Найденная там керамика, монеты и оружие показали, что разрушение здания можно датировать ІІ веком до нашей эры.

Мы считаем, что сооружение уничтожили евреи во время завоевания Идумеи (историческая область на юге Палестины – 24 канал) в 112 году до нашей эры,

– заявили археологи.

Обратите внимание: восстание евреев против тогдашних греко-селевкидских правителей описано в "Первой книге Маккавеев", которую считают (впрочем, не все церкви и не последователи иудаизма) частью Ветхозаветной Библии.



После этого восстания возник праздник Хануки – очищение Храма (евреи изгнали греков из храма в Иерусалиме и зажгли там менору, которая волей Бога горела целых 8 дней).

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