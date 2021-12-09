Бригаду скорой вызвали к мужчине, у которого был приступ бронхиальной астмы. Об этом в сети сообщила пресс-секретарь Областного центра экстренной медицинской помощи Черкасского облсовета Ирина Назарок.

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На карету скорой напал неадекватный мужчина

Медики оказали мужчине из Ивановки, что на Уманщине, необходимую помощь. После фельдшер и водитель решили вернуться на станцию. Чтобы выехать из сельской улочки, водитель скорой развернулся во двор напротив дома пациента.

Тогда к машине подбежал мужчина, открыл дверь со стороны водителя и начал кричать, что нечего тут разворачиваться.

Мужчина сначала сквернословил, затем начал вытаскивать водителя из автомобиля за одежду,

– отметила Назарок.

Злоумышленник серьезно повредил машину

В ответ водитель начал противостоять нападению, а неадекватный мужчина сделал попытку извлечь ключи, чтобы остановить машину. Зато повредил электронику автомобиля, выломав внутреннюю систему управления стеклоочистителями и световыми приборами автомобиля.

Водитель скорой отметил, что разворачивался на улице, но не заезжал во двор этого мужчины.

Почему он так отреагировал – мне непонятно. Пуговицы на одежде я пришью, а вот с электроникой автомобиля – все не так просто,

– добавил он.

Приезд на вызов, чтобы помочь человеку, завершился серьезными повреждениями машины. С 02:00 бригада больше не могла на ней выезжать.

По предварительным подсчетам, ремонт автомобиля обойдется учреждению 6 – 7 тысяч гривен. Медики обратились в полицию с просьбой отреагировать.

Обратите внимание! Ранее во Львове раненый мужчина напал на медиков скорой, которые приехали к нему на вызов. После этого пациент пытался покончить с собой. Однако врачам и правоохранителям удалось это предотвратить, и львовянина госпитализировали.

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Отрывок сообщения Ирины Назарок:

В селе Ивановка мужчина неадекватно среагировал на то, что скорая разворачивалась возле его двора и бросился с кулаками к водителю.

Бригаду экстренки вызвали к мужчине, у которого был приступ бронхиальной астмы. Завершив оказание помощи пациенту, фельдшер и водитель возвращались на станцию. Чтобы выехать из сельской улочки, водитель скорой совершил маневр разворота возле двора напротив дома пациента. В это время к скорой подбежал мужчина, открыл дверь со стороны водителя и начал кричать, что нечего тут разворачиваться. Мужчина сначала сквернословил, затем начал вытаскивать водителя из автомобиля за одежду. Когда же водитель начал противостоять нападению, неадекватный мужчина хотел вытащить ключи, чтобы остановить машину. Зато повредил электронику автомобиля, выломав внутреннюю систему управления стеклоочистителями и световыми приборами автомобиля.

"Это произошло ночью, еще и дождь шел, ничего не видно было. Да, я разворачивался на улице, но я не заезжал во двор того мужчины. Почему он так отреагировал – мне непонятно. Пуговицы на одежде я пришью, а вот с электроникой автомобиля – все не так просто. Авто вышло из строя. Приезжаешь спасать человеку жизнь, а здесь из-за таких неадекватов и самому может понадобиться медицинская помощь", – рассказывает водитель скорой.

Фельдшер вызвал полицию. Ведь спецавтомобиль вышел из строя и, начиная со 2-го часа ночи, бригада больше не могла на нем выезжать на вызовы. По предварительным подсчетам, ремонт автомобиля будет стоить учреждению 6-7 тысяч гривен. Медики написали заявление.