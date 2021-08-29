Инцидент произошел во дворе частного дома семьи. Лев пробрался на задний двор семьи, схватил 5-летнего мальчика и протащил его более 40 метров.

К теме Гигантский удав ползал возле детской площадки в Днепре: видео "прогулки" змеи

Мать спасла жизнь своему сыну

"Настоящий герой этой истории – мать, которая спасла жизнь своему сыну. Она выбежала из дома и начала бить горного льва голыми руками, вырвав у него из пасти своего сына" , – заявил пресс-секретарь Департамента рыбы и дикой природы Калифорнии Патрик Фой.

Родители пострадавшего мальчика срочно доставили его в больницу. В госпитале правоохранители узнали о нападении и направили на место происшествия офицера по вопросам дикой природы. Он заметил, что хищник притаился в кустах, и решил, что лев готовится к нападению.

В конце концов офицер застрелил животное на месте. Анализы ДНК подтвердили, что на ребенка напал именно убитый лев.

Нападения животных на людей: последние новости