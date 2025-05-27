Об этом говорится в материале издания "Фокус", которое проанализировало политическую ситуацию в мае 2025 года, пишет 24 Канал.

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Выводы журналистов

По данным КМИС, президенту доверяют 74%, не доверяют – 22%. Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий считает, что такие результаты в значительной степени обусловлены эффектом "сплочения вокруг флага". Как пишет "Фокус", дальнейшие электоральные позиции Зеленского будут зависеть от продолжительности войны, условий мира и решения внутренних проблем, за что ответственна президентская команда.

В издании отметили, что на фоне общественных ожиданий новых лидеров растет влияние Андрея Билецкого, командира Третьего армейского корпуса. Последние социологические исследования за ноябрь 2024 года давали ему 6% голосов, столько же имели Сергей Притула и Юлия Тимошенко.

Журналисты пишут, что в пользу Билецкому – образ современного эффективного командира и публичные проявления. Он говорит не только о проблемах в армии и необходимости реформ, а даже позволяет себе критиковать Минобороны, озвучивает собственное видение развития военно-промышленного комплекса, правоохранительного блока, взаимоотношений с партнерами и даже образования.

По данным "Фокуса" это обеспечило командиру Третьего корпуса благосклонность групп влияния. Среди них – касающиеся Демократической партии США антикоррупционные активисты, волонтеры, журналисты. Не случайным издание называет частое появление Билецкого в медиа медиамагната Томаша Фиалы.

По одной из версий, задача "минимум" для этих групп – вывести Билецкого на руководящие должности в командовании ВСУ и/или Минобороны. После чего можно будет замахнуться уже и на высшие позиции, вплоть до главы государства,

– говорится в материале.