Билеты по 99 центов и более жесткие меры: что изменится в авиаперелетах

Коронавирус остановил авиапутешествия. Теперь самолеты простаивают в аэропортах по всему миру, а владельцы компаний считают убытки. По лучшему сценарию – международные перелеты могут восстановить осенью. Однако авиаиндустрия уже никогда не будет такой, какой была раньше.

Які в літаках будуть діяти протиепідемічні заходи й чи не стануть ціни на авіаквитки захмарними – читайте в сюжеті 24 каналу.

До теми Лоукостер Ryanair не відновить польоти щонайменше до середини травня

На ринку пасажирських авіаперевезень працюють 5 українських компаній. Усі вони простоюють з 17 березня, коли Україна закрила небо через пандемію коронавірусу. Наприклад, у найбільшого українського авіаперевізника МАУ в штатному режимі працюють лише приблизно 5% співробітників, інші – у відпустках.

За перебування працівників вдома, згідно з законодавством, ми виплачуємо їм третину заробітної плати,

– повідомив голова авіакомпанії МАУ Євгеній Дихне.

Євгеній Дихне / Фото з фейсбук-сторінки Євгенія Дихне

За прогнозами, збитки компанії від карантину становитимуть 60 мільйонів доларів. Це приблизно 7% річного обігу. Тому авіаперевізнику доведеться скорочувати витрати і звільняти людей. Аби продати більше квитків не виключають, що знизять їхню ціну.

Таку тактику вже обрав ірландський лоукостер Ryanair. Вони боротимуться за клієнтів цінами на квитки.

Як тільки ми почнемо літати, у нас, звісно, будуть нові розпродажі. Квитки за 10, 5, 2 євро або навіть 99 центів – нам байдуже – наша мета в короткостроковій перспективі не заробити гроші, а повернути своїх пілотів та бортпровідників до роботи, а літаки в повітря,

– повідомив генеральний директор компанії Ryanair Майкл О'лірі.

Експерти пояснюють, що знижувати ціни можуть дозволити собі лише потужні авіаперевізники. За їхніми прогнозами, польоти за межі України стануть реальністю не раніше осені, а вартість квитків не буде низькою.



Куди до ситуації з коронавірусом літав Ryanair із України / Інфографіка 24 каналу

Що зміниться в авіаперельотах?

Через пандемію, в літаках будуть діяти нові санітарні норми. Над їхньою розробкою працює Європейська комісія. В авіалайнерах обов'язковими будуть маски, рукавички та соціальна дистанція. Не виключено, не продаватимуть квитки на сусідні місця.

За прогнозами Міжнародної асоціації повітряного транспорту, збитки авіакомпаній через кризу, пов'язану з COVID-19, можуть сягнути 314 мільярдів доларів.

Що відомо про заборону польотів в Україні через коронавірус?У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня. Подібну практику застосували й інші країни.



З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками.