О позорном поступке в отношении 61-летнего политзаключенного, который произошел перед его выпиской из Межобластной туберкулезной больницы в №19 в Ростове-на-Дону, рассказала в сети уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Читайте также Били током, вывозили в лес и имитировали расстрел: новые детали о пытках пленников Кремля

Оккупанты издеваются над крымским татарином Газиевым

В больнице Сервет Газиев находился из-за ухудшения самочувствия после перенесенного микроинсульта.

Там его повалили на пол, нанесли удары по спине, скрутили руки и побрили бороду,

– сообщила Денисова.

По ее словам, состояние здоровья крымского татарина вызывает серьезное беспокойство, так как в российском СИЗО ему регулярно не оказывают необходимую медицинскую помощь. А после избиения у мужчины еще и болит шея и немеет рука.

Омбудсмен добавила, что такое отношение к Газиеву является местью Кремля за его твердую позицию говорить на родном крымскотатарском языке в СИЗО и во время судебных заседаний, а также постоянное отстаивание своих прав.

Обращение Денисовой к России и международным инстанциям

Такие действия в отношении Газиева являются пытками, бесчеловечным обращением и нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Денисова обратилась к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно восстановить нарушенные права Газиева – обеспечить необходимую медицинскую помощь, а также содействовать в избрании другой меры пресечения, учитывая состояние его здоровья.

Российского генпрокурора Игоря Краснова она просит предоставить правовую оценку преступным действиям работников тюремной больницы в отношении крымского татарина и привлечь виновных к уголовной ответственности.

А Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович, главу ОБСЕ Анн Линде Денисова призывает остановить произвол страны-оккупанта, продолжать санкции в отношении России для немедленного освобождения всех пленников Кремля.

Справка. Сервет Газиев является фигурантом дела второй симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир". Большинство ее членов задержали во время массовых обысков в Крыму в марте 2019 года. Крымских татар Россия обвиняет в "организации и участии в деятельности террористической организации". Незаконно задержанным грозит пожизненное заключение или до 20 лет лишения свободы.

Сообщение Людмилы Денисовой:

К крымскому татарину Сервету Газиеву, который незаконно содержится в "ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области", применено физическое насилие – его повалили на пол, нанесли удары по спине, скрутили руки и побрили бороду.

Позорный поступок в отношении 61-летнего политзаключенного произошел перед его выпиской из Межобластной туберкулезной больницы в №19 в Ростове-на-Дону, где Сервет Газиев находился из-за ухудшения самочувствия на фоне перенесенного микроинсульта.

Состояние здоровья крымского татарина вызывает серьезное беспокойство, так как в российском следственном изоляторе ему регулярно не оказывается медицинская помощь, а теперь у него еще и болит шея и немеет рука из-за избиения работниками тюремной больницы.

Вопиющее отношение к Сервету Газиеву является местью Кремля за его твердую позицию говорить на родном крымскотатарском языке в СИЗО и во время судебных заседаний, а также постоянное отстаивание своих прав.

Такие действия в отношении нашего согражданина расцениваю как пытки, бесчеловечное обращение и нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

От Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой требую безотлагательно восстановить нарушенные права Сервета Газиева – обеспечить необходимую медицинскую помощь, а также содействовать в избрании другой меры пресечения, не связанной с заключением под стражу из-за критического состояния здоровья гражданина Украины.

Требую от Генерального прокурора РФ Игоря Краснова предоставить правовую оценку преступным действиям работников тюремной больницы в отношении украинского гражданина и привлечь виновных к уголовной ответственности.

Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович, главе ОБСЕ Анн Линде остановить произвол страны-оккупанта, продолжать политически-санкционное давление на РФ для немедленного освобождения всех пленников Кремля.