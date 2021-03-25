Билл Гейтс спрогнозировал, когда мир вернется к нормальной жизни
Миллиардер Билл Гейтс рассказал, что человечество может вернуться к нормальной жизни уже в 2022 году. Этому, несомненно, будет способствовать вакцинация.
Источник:TVN24
Уже к концу 2021 года вакцинация должна остановить темпы распространения коронавируса.
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К концу 2022 года мы полностью должны вернуться к нормальной жизни,
– заявил Гейтс.
Гейтс и коронавирус: главное
- В января 2020 года мировые СМИ заявили: основатель Microsoft Билл Гейтс еще в 2018 году предупреждал об опасности пандемии из Китая. По прогнозам миллиардера, от нее могут умереть 33 миллиона человек.
- В феврале 2020 года Гейтс пожертвовал 100 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом.
- В апреле 2020 года миллиардер сделал еще один неутешительный прогноз: жертвами пандемии могут стать до 100 тысяч американцев.
- Еще в августе 2020 года бизнесмен объявил, что коронавирус может отступить еще до конца 2021 года.
- 22 января Гейтс вакцинировался от коронавируса. Миллиардер получил прививку, так как входит в группу риска – ему 65 лет.
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