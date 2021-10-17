Из медицинского учреждения Клинтон вышел под руку со своей женой, экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон. Он поблагодарил врачей и поднял палец вверх на вопрос о самочувствии.

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Клинтона выписали из больницы

По словам исполнительного директора департамента Медицинского центра, доктора Альпеша Амина, президента Клинтона выписали из больницы 17 октября. Его температура и количество лейкоцитов нормализовались.



Клинтона выписали из госпиталя / Скриншот с видео CNN

После политик вернется в Нью-Йорк, где продолжит курс лечения антибиотиками. Врачи также продолжат следить за его состоянием здоровья.

Билл Клинтон в больнице: что известно