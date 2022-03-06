Я даже не удивлен, что его окружение выполняет безумные и вредные для страны приказы, развязывая бойню в Европе и тем самым разрушая все связи – как с внешним миром, так и с окружающей средой, превращая все преимущества в ничто. Привычка к рабству это объясняет.

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Меня удивляет и чрезвычайно огорчает другое – с какой радостью большинство моих сограждан приняли эту новую реальность, созданную по воле сумасшедшего.

Приняли кровь, приняли войну, приняли смерть близких и утрату любых экономических перспектив. И это все ради того самого параноидального фантома, завладевшего душой правителя.

Позже россияне скажут, что это была ужасная ошибка

Вот такое ужасное объяснение души народа после столетия лжи и террора. Принесет ли нынешний кошмар и его последствия, принесет ли открытие себя в состоянии безумного исцеления души народа – открытый вопрос.

Как историк могу его поставить, но только время на него ответит.