Я даже не удивлен, что его окружение выполняет безумные и вредные для страны приказы, развязывая бойню в Европе и тем самым разрушая все связи – как с внешним миром, так и с окружающей средой, превращая все преимущества в ничто. Привычка к рабству это объясняет.
Читайте также Такого Путин точно не ожидал
Тело от тела Путина
Меня удивляет и чрезвычайно огорчает другое – с какой радостью большинство моих сограждан приняли эту новую реальность, созданную по воле сумасшедшего.
Приняли кровь, приняли войну, приняли смерть близких и утрату любых экономических перспектив. И это все ради того самого параноидального фантома, завладевшего душой правителя.
Позже россияне скажут, что это была ужасная ошибка
Вот такое ужасное объяснение души народа после столетия лжи и террора. Принесет ли нынешний кошмар и его последствия, принесет ли открытие себя в состоянии безумного исцеления души народа – открытый вопрос.
Как историк могу его поставить, но только время на него ответит.
Украина призывает мир требовать от НАТО закрытия неба – смотрите видео:
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!