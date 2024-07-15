На сегодня Крым – это зона боевых действий, сказал 24 Каналу представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Он отметил, что наши боевые "комары" каждый вечер летают на полуостров.

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Еще не финал

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" убежден, что военное руководство Украины имеет расчеты сил и средств необходимых для разрушения логистической цепочки из России до аннексированного полуострова – Крымского моста.

Вероятно, существует далеко не один сценарий того, как, что и когда будет происходить,

– сказал Братчук.

Россияне понимают риск пребывания в Крыму, поэтому постепенно передислоцируют ракетоносители Черноморского флота в Новороссийск, также развивается база во временно оккупированной Абхазии.

К слову, 15 июля Россия вывела свой последний сторожевой корабль из Крыма. Однако это не означает, что наша битва за Черное море и Крымский полуостров выходит на финальную стадию. Россияне просто пытаются обезопасить флот от будущих ударов.

Битва далеко еще не выиграна, но бои, в которых Силы обороны одолели врага, дают сегодня основания рассчитывать на то, что этап демилитаризации Крыма закончится и начнется этап деоккупации украинского полуострова,

– отметил Братчук.

По его словам, освобождение полуострова напрямую будет зависеть от поставок оружия, в частности дальнобойных ракет TAURUS, а также от ситуации на линии боевого соприкосновения.

"Процесс идет. Он длительный, но в историческом разрезе все быстротечно происходит. Более двух лет полномасштабного вторжения, а мы уже говорим о разрушении моста, сухопутные операции. Все будет, но не спешим, ничего не анонсируем", – добавил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".