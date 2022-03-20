Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОВА.

"Мы должны возвращаться к нормальной жизни. У нас в регионе начали работать предприятия – 21 из 22 крупных. Работает средний бизнес, – сказал Резниченко. – Посмотрите на усилия президента и правительства. Сделали, пожалуй, наиболее льготное в истории налогообложение".

Он призвал приступать к работе всех, кто имеет такую возможность, чтобы делать страну сильнее.

Нам нужно, чтобы работала экономика. Чтобы люди получали зарплату. Чтобы Украина стала еще сильнее. Чтобы мы сохранились – страна, область, город, село,

– сказал Резниченко.

Глава ОВА также добавил, что ситуация в Днепропетровской области остается стабильной и контролируемой.