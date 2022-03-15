Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает 24 канал. Он отметил, что экономическая и налоговая система, которая существовала в мирное время не может быть ответом на те вызовы, которые есть сейчас.

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Максимальная свобода для бизнеса

По словам Шмыгаля, в тесном сотрудничестве с Президентом Украины и народными депутатами полностью переформатируют экономическую модель Украины.

Бизнес получит максимальную свободу. Налоги снизят, все регуляции уберут, доступ к финансам облегчат трудовые отношения – либерализируют,

– заявил премьер-министр.

Он отметил, что уже подготовили революционный законопроект в налоговой сфере. Так по инициативе правительства на время военного положения для среднего и крупного бизнеса значительно расширят возможность воспользоваться опцией единого налога.

Обратите внимание! Физические лица – предприниматели 1 и 2 групп будут платить единый налог на добровольной основе. Об этом говорится в законопроекте №7137-д о налоговых стимулах, который Верховная Рада приняла за основу и в целом.

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