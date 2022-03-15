Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает 24 канал. Он отметил, что экономическая и налоговая система, которая существовала в мирное время не может быть ответом на те вызовы, которые есть сейчас.
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Максимальная свобода для бизнеса
По словам Шмыгаля, в тесном сотрудничестве с Президентом Украины и народными депутатами полностью переформатируют экономическую модель Украины.
Бизнес получит максимальную свободу. Налоги снизят, все регуляции уберут, доступ к финансам облегчат трудовые отношения – либерализируют,
– заявил премьер-министр.
Он отметил, что уже подготовили революционный законопроект в налоговой сфере. Так по инициативе правительства на время военного положения для среднего и крупного бизнеса значительно расширят возможность воспользоваться опцией единого налога.
Обращение Шмыгаля за 15 марта: смотрите видео