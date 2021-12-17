В России тоже вроде бы говорят правильные слова про поддержку предпринимательства, принимают какие-то программы в правительстве, призывают не кошмарить бизнес.

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Дави торгашей

А потом выходит Путин и говорит: "Ну, давайте, по-честному. Все эти бизнесмены по сути своей – торгаши, то есть, проще говоря, жулики. Народ у нас так считает. А я часть народа!".

И государство такие заявления понимает вполне буквально. Частный бизнес по факту превратили в кормовую базу для огромной армии силовиков.

В итоге предпринимателей буквально грабят, "отжимают" у них активы, а самых непонятливых — отправляют за решетку и мучают пытками.

Друзья Путина

Но, конечно, всё это касается предпринимателей, которые что-то делают своими руками, с нуля — и у которых нет защиты в высоких властных кабинетах. Ведь есть в России и другая каста бизнесменов: друзья Путина, которые заработали миллиарды, благодаря сращиванию с властью.

Они ничего не делают своими руками: просто выкачивают из недр природные ресурсы и продают за границу. У этих ребят никаких проблем с государством нет: наоборот всесторонняя поддержка.

Укрепление олигархии и одновременно разгром частного бизнеса — это огромная проблема, которая вредит национальным интересам нашей страны.

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