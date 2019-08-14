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      Бизнес Ахметова: какое влияние имеет Антимонопольный комитет

      Вот оно как 41 Читати новину українською

      Госуполномоченная Антимонопольного комитета Украины 2015-2019 годов Агия Загребельская о работе комитета и бизнесе Ахметова в программе "Вот оно как" с Алексеем Шалайским и Алисой Юрченко.

      О собственности Ахметова

      – Ринат Ахметов – самый богатый украинский олигарх. Он владеет почти всем: медиа, банки, ритейл, недвижимость, заправки, добыча нефти, газа, угля, выплавка стали, сельское хозяйство, связь, страхование и т.д.

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      – Наибольшую монополию Ахметов имеет в энергетическом холдинге. Энергетический бизнес олигарха разнообразен. Например, добыча угля, из которого на ТЭС делается ток, передается в облэнерго, а затем доходит до потребителей – каждое из этих звеньев контролирует Ринат Ахметов.

      – Если говорить об угле, то почти 80% всего угля в Украине добывается именно на шахтах Ахметова. Что касается тепловой генерации, то есть тепловых электростанций, то группа Ахметова и здесь владеет более 80% всех ТЭС. Поэтому можем сделать вывод, что это уже вторая монополия олигарха.

      ДТЕК
      ДТЭК Ахметова

      – Если говорить в целом о ситуации в Украине, то облэнерго, которые принадлежат группе ДТЭК, передают более 48% электроэнергии украинцам. Каждая облэнерго является естественной монополией, ведь в области только одна структура занимается передачей электроэнергии. Более 90% электроэнергии экспортируется компанией Ахметова.

      О принудительном разделении

      – 80% тепловой генерации представляет группа ДТЭК, которая оказалась за пределами регулирования стоимости. То есть это абсолютно рыночные условия, в которых группа ДТЭК сама выставляет ту стоимость, которую она считает необходимой. И, на мой взгляд, она уже имеет рыночную власть и имеет более серьезные признаки монополии.

      Законодательство о принудительном разделении, к сожалению, в Украине не столь совершенно, как хотелось бы. Единственное решение о принудительном разделении было принято Антимонопольным комитетом в 1995 году. Оно касалось молочных заводов Донецкой области. После этого никакие решения не принимались.

      – Принудительное разделение в Украине – это вид ответственности. И это именно не рекомендация, а обязательства. Антимонопольный комитет обязывает ответчика поделиться. Но по действующему законодательству Украины Антимонопольный комитет не имеет права сказать как ответчику нужно поделиться.

      Агія Загребельська
      Агия Загребельская

      – Когда уже со стороны ответчика есть предложение что-то продать, то Антимонопольный комитет должен посчитать что осталось. А тогда сказать, потерял ли вследствие такой продажи ответчик свое монопольное положение или нет. Если ответчик его не потерял, то не воспринимается, что обязательства выполнены. И ответчик должен думать, что еще предложить продать.

      О штрафах

      – В Украине принудительное разделение сопровождается штрафами за само нарушение. Законодательством на это отведено не менее 6 месяцев. Антимонопольный комитет должен в своем решении установить срок в течение которого должно быть осуществлено принудительное разделение.

      – В дальнейшем, если решение не выполнено, то Антимонопольный комитет может обратиться в суд за принудительным исполнением этого решения, пройти три инстанции, после этого получить исполнительный документ, пойти в исполнительную службу Министерства юстиции, которая должна со своей стороны заставить ответчика поделиться.

      О работниках АМКУ

      – Процедура назначения и увольнения уполномоченных достаточно политизированна. То есть государственный уполномоченный зависим от позиции Президента Украины, Администрации Президента или Офиса Президента Украины, Кабинета Министров Украины. А последний может инициировать процедуру его увольнения по, например, причинах потери доверия, которая никоим образом не объясняется.

      Антимонопольный комитет в течение всего времени не имел бюджетной автономии. То есть все средства, которые он получает, согласовывает Верховная Рада, определенные центральные органы исполнительной власти, Министерство финансов, правительство и другие.

      – В 2016 году европейские эксперты констатировали, что Антимонопольный комитет является одним из наиболее слабо финансируемых учреждений в Украине с наименьшими зарплатами.

      Что такое монополия?
      Это тип рыночной структуры, когда только одна фирма предлагает весь рыночный объем блага, для которого не существует близких заменителей.

      Условия функционирования монополии:
      • Один производитель – много покупателей.
      • Монополист полностью обеспечивает потребности рынка в определенном продукте.
      • Возникает там, где существуют барьеры вхождения в рынок.
      • Продукция однородная и не имеет близких заменителей.
      • Цена на монопольную продукцию экономически необоснована (высокая).

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      Теги: Новости Украины Деньги АМКУ Бизнес Ринат Ахметов Новости политики Вот оно как
      Источник: 24 канал
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