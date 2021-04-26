Бизнесмен и лидер партии "5.10" Геннадий Балашов в соцсетях обещал перечислить украинской армии 1 миллион гривен. Деньги обещал передать через Сергея Притулу, однако до сих пор этого не сделал.

Политик удалил посты с обещанием со своих страниц. Притула подчеркнул, что Балашову, видимо, крайне трудно отыскать его в Киеве, поэтому он оставил волонтерские банковские реквизиты.

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Что этому предшествовало

Политолог Дмитрий Марунич написал, что сначала Балашов пообещал передать деньги, а через полчаса эти посты исчезли из инстаграма и фейсбука.

По словам Марунича, удаление Балашовым поста с обещанием дать денег на армию не отменяет факта, что оно было.

Балашов заявил, что уже жертвовал деньги для армии

В скриншоте с обещанием есть слова Балашова, что это не первое его пожертвование денег на нужды ВСУ. Однако раньше он делал это не публично.

Пользователи сети отметили, что, помимо постов, Балашов еще опубликовал истории с обещанием передать деньги. Однако сам политик пока не прокомментировал эту информацию.