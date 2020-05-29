Бизнесмен Исаев: российский скандал и украинский след

Российско-украинский бизнесмен, выходец из Украины Александр Исаев, о котором сейчас много пишут в СМИ и говорят в финансовых кругах, в свое время имел серьезный бизнес в Украине и считался "смотрящим" в угольной отрасли.

В России не затихает грандиозный скандал, вспыхнувший после неожиданной трагической гибели одного из самых богатых людей страны – миллиардера Дмитрия Босова. Он был владельцем крупных компаний "Сибантрацит" и "ВостокУголь". А еще спонсировал Ночную хоккейную лигу, которую основал и в которой даже иногда играл Владимир Путин. Поэтому представляете высоту полета Босова?! И вот 6 мая он погиб. Говорят, был очень раздражен накануне, и вообще имел много проблем, потому что "подставили" давние друзья.

Кто именно вроде как "подставил" Босова, долго думать не надо. Ровно за месяц до страшной даты миллиардер уволил со всех постов в "Сибантраците" и "ВостокУгле" своего многолетнего партнера – Александра Исаева, с которым собственно создавал эти компании. Официальная причина – "махинации и крупные кражи". Такие слова так легко не бросают. И таких людей так просто не увольняют. Версий разрыва старых друзей было немало, но настоящая причина, возможно, уже не станет известной никогда.

Между тем, к персоне Исаева теперь повышенное внимание. И не только из-за трагедии с Босовым. Дело в том, что Исаева – вскоре после увольнения и за неделю до гибели экс-партнера – назначили генеральным директором управляющей компании "ЭльгаУголь", которая занимается разработкой крупнейшего в России Эльгинского месторождения с запасами 2,2 миллиарда тонн. Такого взлета никто не ожидал – благодаря этому назначению Исаев практически со скамейки запасных буквально ворвался в наивысшую лигу российского энергетического истеблишмента. Одно дело быть тенью яркого миллиардера, а совсем другое – самому выйти на большую арену. И неудивительно, что уже с этой позиции Исаев подал в суд иск о возврате ему 50% акций компании "ВостокУголь", которые, по его мнению, забрали незаконно.

Но что до этого Украине? В России еще и не такие скандальные бизнес-истории бывают... А дело в том, что Исаев в свое время играл одну из первых скрипок в угольной отрасли Украины и заходил даже в самые высокие кабинеты. В России об этом почему-то совсем не упоминают, как будто вырвали страницы из биографии. Может, потому, что украинский след никак не ведет к "делу Босова". Но нам теперь этот бизнесмен очень интересен. Поэтому сайт 24 канала решил разобраться: кто такой Александр Исаев?

Взлет

Сразу отметим, что в открытых источниках информации про Исаева очень мало. Персоной он был непубличной и, как многие бизнесмены такого рода, любил "деньги и тишину". Мы спросили о нем у нескольких политиков, бизнесменов и экспертов, и большинство из них поделиться чем-то важным или интересным не смогли. Или не захотели. Тех, кто все же поделился информацией, мы процитируем ниже. Итак…

Официально известно, что Исаев родился в 1975 году в Коммунарске Ворошиловградской области (сейчас Алчевск Луганская область), закончил в 1994 году Донбасский горно-металлургический институт (специальность – строитель-технолог). В 1996-м – магистратуру Московского института стали и сплавов (специальность – горный инженер). С 2005 года работал на руководящих должностях на предприятиях угольной промышленности.

Дальше – уже сложнее. Где-то в 2007-2008 годах Исаев начал серьезный бизнес в Украине. Дела, видимо, пошли хорошо, потому что он прочно осел в Киеве. Но получать украинское гражданство не стал – оставил паспорт с "триколором".

Исаев был одним из совладельцев ОАО "Львовская угольная компания" вместе с народным депутатом Натальей Королевской, – вспоминает Михаил Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков Украины и председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины. – Это было еще при министре угольной промышленности Викторе Полтавце (возглавлял ведомство с 2007 по 2010 годы – Прим. 24). Сейчас сложно сказать, кто владеет этой компанией. Исаев уже не имеет к ней отношения...

Эксперт энергетического рынка Сергей Кузяра тоже помнит российского бизнесмена.

Исаев действительно имел деловые отношения с Королевской и был управляющим партнером ОАО "Львовская угольная компания". Практически он полностью осуществлял управление ОАО, которое под его руководством точно не имело убытков. Но было это довольно давно – еще до 2010 года...

Со слов Кузяры, россиянин не имел отношения к другим предприятиям в Украине. И сейчас его ничего не связывает с Украиной. В свое время у Исаева вроде возникли проблемы, именно поэтому в 2010 году он выехал в Россию. "Это связано с изменением политической конъюнктуры в Украине", – намекает эксперт.

Отъезд

В 2010 году президентом Украины стал Виктор Янукович. И это кардинально изменило политическую карту страны. При чем тут Исаев?

Он был так называемым "смотрящим" за угольной промышленностью в Украине, – говорит Михаил Волынец, который уже десятки лет в этой области и очень много знает о касающихся ее персонах.

Источники 24 канала подтверждают, что Исаев в конце 2000-х действительно имел огромное влияние на угольную отрасль и решал многие вопросы. А его оперативным штабом был... кабинет в Верховной Раде (закрепленный за ним, конечно, неофициально), где происходили встречи с партнерами и "совещания" угольных кураторов.

Получил Исаев свой "козырный статус" благодаря хорошим отношениям с Юлией Тимошенко (она тогда была премьером) и уже упомянутой Натальей Королевской. Но когда к власти пришел Виктор Янукович, его "смотрящие за углем" начали давить на россиянина, а он не смог найти с ними общий язык (в первую очередь, с Юрием Иванющенко).

Реально ли было человеку, который тесно общался с Тимошенко, договориться с людьми Януковича? Пример Королевской показывает, что "все может быть"... Но Исаев уехал из Украины. Правда, оставил за собой долю акций ПАО "Львовская угольная компания".

Последняя связь с Украиной

Актив это был достаточно неплохой, но со временем компания стала терять позиции и даже нести убытки. Возможно, не хватало грамотного управления... В ПАО начали наведываться проверяющие органы – кто-то инициировал их активность, и, видимо, не просто так.

В сентябре 2014 года "Львовскую угольную компанию" взялась проверять Генпрокуратура Украины. Основание – невыплата зарплат сотрудникам. Якобы, добывающие предприятия "Львовуголь" и "Волыньуголь" регулярно отгружали ПАО большие партии угля. ПАО его продавало, имело в обороте деньги, но работники получали лишь копейки.

В декабре 2016 года известный бизнесмен Виталий Кропачев признался изданию "Экономическая правда", что хочет купить ПАО "Львовская угольная компания". (Кропачева, кстати, тоже называли "смотрящим за углем" – от Петра Порошенко и его близкого партнера Игоря Кононенко). Он даже озвучил сумму, которую предлагает владельцам, – 2 миллиона долларов. А владельцами тогда СМИ называли Королевскую и Исаева, у которых вместе было 62%. Но сделка не состоялась. Вроде депутат хотела значительно больше...

А уже в мае-2017 появилась информация, что Королевская якобы сама выставила ПАО на продажу. И на этот раз фамилия Исаева уже не фигурировала – говорят, что он продал свою долю партнерше. На ПАО претендовали все тот же Кропачев, а также "ДТЭК" Рината Ахметова. Но опять стороны не договорились...

Сейчас, по данным сервиса Youcontrol, ПАО "Львовская угольная компания" разделена на две части: собственно ПАО "Львовская угольная компания", которая находится в процессе санации (возбуждено дело о банкротстве), и ТОВ "Торговое объединение" Львовская угольная компания", которое продолжает работать и по документам занимается ... "оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов".

Такое разделение предприятия часто делают для того, чтобы долги списать под банкротство, а активы оставить владельцам. Почему-то кажется, что такая простая и унизительная комбинация – вовсе не масштаб одного из ведущих топ-менеджеров российского бизнеса Александра Исаева.

Вместо заключения

Как бизнесмен Исаев был очень цепкий и достаточно гибкий. Успешный, – резюмирует эксперт Сергей Кузяра. – К Исаеву можно относиться по-разному... Но надо отметить, что он в жестком конкурентном рынке России смог себя найти и занимается там серьезными и крупными компаниями. То есть, Исаев не случайный человек в бизнесе. Его можно назвать талантливым бизнесменом...

Сайт 24 канала будет следить за делами Александра Исаева в России и рассказывать обо всех важнейших перипетиях.