Об этом рассказала народный депутат от группы "Справедливость" Юлия Клименко. Она пояснила, что принятие бюджета страны в 2021 году является позитивной новостью.

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"Если бы его не приняли, то с 1 января украинцы фактически жили бы без бюджета и без государственных расходов, остались бы только защищенные статьи. Поэтому хорошо, что он принят сейчас и есть возможность финансирования государственных расходов и программ с 1 января. Это из позитива", – сказала нардеп.

Из негатива – этот бюджет особо не отличается от других. Я бы назвала его бюджетом "проедания",

– отметила Юлия Клименко.

Капитальных инвестиций нет, – Клименко

По ее словам, капитальных инвестиций, кроме дорог – в проекте нет. Социальные выплаты кардинально не меняются, минимальная заработная плата фактически заморожена до октября 2022 года – так и останется 6500 гривен.

Юлия Клименко сказала, что многие социальные выплаты подняты фактически от 3 до 5%, что меньше, чем инфляция, которая составляет 9,6%, то есть повышается меньше, чем обесценивается.

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"Мы снова проедаем больше, чем зарабатываем. А зарабатываем мы, к сожалению, меньше, потому что остаются огромные коррупционные схемы", – отметила депутат от группы "Справедливость".

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