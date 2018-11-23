Бюджет-2019: основные цифры

Верховная Рада на рассвете 23 ноября приняла Госбюджет-2019 во втором чтении и в целом. Какой будет главная смета страны и чего ожидать простым украинцам – смотрите в инфографике.

Читайте также: Бюджет-2019: какой курс доллара прогнозирует Кабмин Украины Хотя бюджет согласовывали и вносили под контролем представителей МВФ. Все равно в смету не внесли финальные договоренности с Фондом.

Главные цифры Бюджета Украины на 2019 год