Бюджет-2019: основные цифры
Верховная Рада на рассвете 23 ноября приняла Госбюджет-2019 во втором чтении и в целом. Какой будет главная смета страны и чего ожидать простым украинцам – смотрите в инфографике.
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Хотя бюджет согласовывали и вносили под контролем представителей МВФ. Все равно в смету не внесли финальные договоренности с Фондом.
Главные цифры Бюджета Украины на 2019 год
Источник: 24 канал
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