Курс доллара на 2019 в Украине прогнозируют на уровне 29,4 грн. Такие цифры заложил Кабинет Министров в бюджете на 2019 год, который уже приняла Верховная Рада.

Как известно, Верховная Рада приняла бюджет-2019 на заседании в ночь на 23 ноября.

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Так, в документе указано, что расчеты о состоянии государственного долга сделаны с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 гривен за доллар.

В прошлом году Кабмин прогнозировал курс доллара на уровне 30,1 грн. Однако, реальный курс был значительно ниже: в январе-июле 2018 – 26,8 грн, в августе – 27,5 грн. 23 ноября официальный курс доллара, по данным НБУ, составляет 27,75 грн.

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Отметим, в проекте госбюджета на 2019 заложен рост минимальной зарплаты с 1 января до 4173 гривен в месяц.

Рост украинской экономики прогнозируется на уровне 3%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП.

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Почему доллар "прыгает"? Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.