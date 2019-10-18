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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      Бюджет-2020: какой курс доллара прогнозирует Рада

      101 Читати новину українською
      Курс доллара 2020 – Бюджет 2020 Украина – прогноз Рады
      Курс доллара в госбюджете 2020 / dobrepole.com.ua

      Курс доллара в 2020 году будет на уровне 28,2 гривны за доллар. С использованием именно такого прогноза Верховная Рада утвердила государственный бюджет Украины на 2020 год за основу в первом чтении.

      15 сентября министр финансов Оксана Маркарова сообщала, что тогда еще в проекте госбюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 28,2 гривны за доллар. Однако этот курс был закреплен лишь в макропрогнозе.

      Читайте текст проекта бюджета на 2020 год: основные цифры

      Правительство и эксперты прогнозируют, что в 2020 году курс доллара в среднем составит 27,3 гривны.

      Как утверждают госбюджет Украины?Министерство финансов подготовило законопроект о государственном бюджете на год. Затем документ поступил на рассмотрение Кабмина, который утвердил этот проект. После этого документ поступил в Верховную Раду. Там бюджет должны рассмотреть в трех чтениях. Пока бюджет утвердили лишь в первом чтении. После голосования в Раде, бюджет подписывают спикер и президент, документ публикуют в официальной прессе правительства, и тогда он становится законом.

      курс долара 202 рік прогноз Україна

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Бюджет Бюджет 2020 Законодательство Доллар-Гривна Доллар Курсы валют
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