Бюджет-2020: какой курс доллара прогнозирует Рада

Курс доллара в 2020 году будет на уровне 28,2 гривны за доллар. С использованием именно такого прогноза Верховная Рада утвердила государственный бюджет Украины на 2020 год за основу в первом чтении.

15 сентября министр финансов Оксана Маркарова сообщала, что тогда еще в проекте госбюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 28,2 гривны за доллар. Однако этот курс был закреплен лишь в макропрогнозе.

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Правительство и эксперты прогнозируют, что в 2020 году курс доллара в среднем составит 27,3 гривны.

Как утверждают госбюджет Украины?Министерство финансов подготовило законопроект о государственном бюджете на год. Затем документ поступил на рассмотрение Кабмина, который утвердил этот проект. После этого документ поступил в Верховную Раду. Там бюджет должны рассмотреть в трех чтениях. Пока бюджет утвердили лишь в первом чтении. После голосования в Раде, бюджет подписывают спикер и президент, документ публикуют в официальной прессе правительства, и тогда он становится законом.