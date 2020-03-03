Бюджет "Большой Стройки" 2020 года составит 107 млрд грн, – Юрий Голик

В текущем году Укравтодор и областные администрации получат достаточное финансирование, чтобы выполнить амбициозные планы национальной программы строительства объектов инфраструктуры "Большая Стройка".

Об этом СМИ заявил координатор программы, советник премьер-министра Юрий Голик.

Весь бюджет дорожных работ "Большой Стройки" на 2020 год, по словам Голика, составит рекордные для Украины 107 млрд гривен. Он разделен на две части между Укравтодором и облгосадминистрациями. На нужды "Укравтодора", который ремонтирует и строит дороги национального и международного значения, предусмотрено 85 млрд гривен. Другая часть средств будет направлена в регионы.

Областные администрации уже начали получать в январе и феврале, и получат 5-6 марта очередной транш субвенций из Дорожного Фонда – 22 млрд,

– сказал Голик.

Как пояснил координатор программы "Большая Стройка", деньги, которые выделяются Укравтодору, состоят из четырех источников: Дорожный Фонд, средства международных финансовых организаций, кредиты самого Укравтодора под госгарантии и деньги "Газпрома", полученные Украиной по решению Стокгольмского арбитража.

"Укравтодор получит около 85 млрд. Это деньги из четырех источников. Первый – это деньги непосредственно Дорожного Фонда. Было постановление Кабинета Министров в конце января – 31,5 млрд гривен. Второй – это деньги международных финансовых организаций – это около 6,5 млрд. Третий – это государственные гарантии. Укравтодор планирует привлечь деньги либо государственных банков, либо выпустить бонды и разместить на западе – это около 19,5 млрд. И есть еще так называемые деньги "Газпрома". Там сумма может варьироваться, как решат Президент и правительство. Мы рассчитываем на сумму в 35 млрд. В итоге получается около 85 млрд, которые будут в распоряжении Укравтодора", – сообщил подробности координатор "Большой Стройки".

Как уже сообщалось, правительство намерено за пять лет отремонтировать все 24 000 км основных дорог Украины. В ходе "Большой Стройки" 2020 года будут построены и отремонтированы 4 000 км дорог национального и международного значения. Еще 2 500 км дорог областного и сельского значения приведут в порядок областные администрации.