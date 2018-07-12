Бюджетный смартфон Nokia X5 стоит меньше, чем прогнозировалось

Появилась стоимость нового бюджетного смартфона Nokia X5. Его стоимость оказалась еще ниже, чем говорили раньше. Nokia X5 будет стоить 120 долларов.

Об этом сообщает IThome.



Nokia X5 получил дисплей на 5,8 дюймов с разрешением HD+ (720 x 1520 пикселей). Работает устройство на чипсете Helio P60 от MediaTek. Базовая версия получила 3 ГБ внутренней и 32ГБ встроенной памяти.

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На задней панели размещена двойная камера с модулями на 13 МП и 5 МП.



Батарея Nokia X5 имеет емкость 3000 мАч.



При этом стоит такой смартфон 800 юаней – это около 120 долларов, или 3200 гривен. Это очень хорошая цена за такой гаджет.

Nokia X5 стоит чуть более 3 тысяч гривен

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