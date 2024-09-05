Военные ССО уничтожили 7 единиц техники. Бойцы действовали с помощью дронов и артиллерии.

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Украинские бойцы уничтожают врага на Курщине

Сразу несколько подразделений ССО в Курской области наносят комплексные удары по российской логистике. Вражеские колонны, в том числе и с понтонными автомобилями уничтожают с помощью дронов и артиллерии дружественных подразделений Сил обороны,

– говорится в сообщении.

Военные добавили, что каждое подразделение выполняло свою задачу: воздушную разведку, корректировки FPV-дронов и указание для артиллерии. В результате уничтожено 7 единиц техники, из которых 5 - понтонные автомобили.

Они подчеркнули, что на видео показан пример того, как четко сработали воины Сил специальных операций при уничтожении вражеских целей.

Бойцы ССО уничтожают логистику РФ в Курской области: смотреть видео

Напомним, что аналитики Института изучения войны отметили, что в украинские войска в Курской области по состоянию на 1 сентября продвинулись на запад от Погребков.